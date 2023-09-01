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颱風接力襲台 屏東往返小琉球船班7天內2度停航

中央社／ 屏東縣1日電

往返屏東離島小琉球間的船班才因受到颱風「蘇拉」影響而停航至今天，海象趨緩，明天可航行；颱風「海葵」將襲台，船公司宣布3及4日全天停駛。這是7天內2度停航。

受到颱風「海葵」外圍環流影響，營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運今天陸續指出，2日部分航班正常航行，3及4日全天停駛，5日視海象公告是否復航；另外，琉興公司因例行性檢查暫停航行。

2天前，此航線船班才因颱風「蘇拉」而停航至今天，不料颱風「海葵」將襲台又要停航，船班這是7天內2度停航。

李姓琉球居民說，明天有船班要航行，因此不怕物資短缺問題。另外，洪姓民眾表示，當地有4家超商、農會及零售業者，可以隨時買乾糧或泡麵果腹。

林姓旅宿業者指出，僅明天航行1天就接著要停駛，遊客有船到小琉球卻沒船回去，已經主動聯繫遊客，是否取消或延期。

另外，2日航班調整，大福航運鹽埔末班船為下午1時20分、琉球末班船為下午2時；東琉線聯營處則是東港末班船為上午11時30分、琉球末班船為下午2時；泰富航運及藍白航運則宣布2日正常航行。

小琉球 颱風 航班

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