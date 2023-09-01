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獨／高雄噴藥消滅登革熱病媒蚊 市民抱怨：一堆蟑螂從下水道爬出

聯合報／ 記者王昭月王勇超／高雄即時報導
高市防疫團隊噴藥後，市區道路出現許多蟑螂屍體。記者王昭月／攝影
高市防疫團隊噴藥後，市區道路出現許多蟑螂屍體。記者王昭月／攝影

高雄市登革熱疫情升溫，防疫團隊針熱區加強噴藥消毒。小港區及苓雅區都有市民抱怨，只要登革熱噴藥，都會跑出一整個下水道的蟑螂，「真是受夠了！」苓雅區楊姓男子說，噴藥滅蚊可以預防登革熱，但每次噴藥都沒看到蚊子屍體，死的都是蟑螂，「蟑螂好冤枉！」

高市衛生局說，至昨天為止，高雄已累計累計136例本土登熱確診個案，近期熱點包括前鎮、大寮、鼓山、小港、左營、苓雅區，衛生局已規劃對確診者住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

小港區漢民路中山國小對面的商家業者說，市長陳其邁本周來國小校園視察登革熱整備，結果噴藥消毒之後，成群的蟑螂從下水道逃到路面，她只好拿起掃把，清掃店門前的蟑螂屍體，邊掃還忍不住邊罵「死一堆蟑螂，客人看到誰還敢來！」

衛生局說，噴藥使用的殺蟲劑對蚊子、蟑螂都有效果，如果噴藥後成群蟑螂死亡或逃出下水道掙扎，代表清潔人員噴藥時有確實將藥劑噴到水溝內，「不是作秀而已！」民眾在噴藥前可以關好門窗，防止蟑螂逃入屋內，防疫視同作戰，希望民眾能體諒。

衛生局表示，如果使用不能殺死蚊子的藥劑來滅蚊，噴藥之後蚊子如還存活，就會出現抗藥性，所以衛生局在噴藥前，會採集噴藥地點孳生的孑孓，培養成蚊子後，先噴藥做實驗，確定藥劑能殺死這批蚊子，才會用在當地噴藥消毒滅蚊。

高市防疫團隊噴藥消滅登革熱病媒蚊。圖／衛生局提供
高市防疫團隊噴藥消滅登革熱病媒蚊。圖／衛生局提供
高雄小港、苓雅區都有市民抱怨，只要登革熱噴藥，都會跑出一整個下水道的蟑螂。記者王昭月／攝影
高雄小港、苓雅區都有市民抱怨，只要登革熱噴藥，都會跑出一整個下水道的蟑螂。記者王昭月／攝影
高市防疫團隊噴藥後，蟑螂逃出下水道後成群死在路上。記者王昭月／攝影
高市防疫團隊噴藥後，蟑螂逃出下水道後成群死在路上。記者王昭月／攝影
高市防疫團隊噴藥消滅登革熱病媒蚊。圖／衛生局提供
高市防疫團隊噴藥消滅登革熱病媒蚊。圖／衛生局提供

衛生局 蟑螂 蚊子 登革熱

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