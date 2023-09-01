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影／颱風和天文大潮影響漸弱 屏東東港海水倒灌現象趨緩
屏東縣東港鎮濱海低漥地區自8月29日起受颱風和大潮影響，連續出現海水倒灌、溢淹道路現象，不少家戶忙著打掃，鎮內今雖仍有多處積水但未釀災，積水於上午10點左右已陸續退去；鎮長黃禎祥說，今積水高達小腿肚，仍有部分民眾的機車、傢俱受損，今淹水狀況已趨緩，已沒有昨日慘狀，各臨時調派的抽水機都有正常作動，積水已於上午10點左右陸續退去。
依照中央氣象局資料顯示，東港地區今維持大潮差，上午8點16分出現大潮達115公分，高於東港當地平均海平面達92公分。東港東津里長葉而項說，今天早上5點左右就有海水倒灌，但積水速度較慢，沒有影響到正常上班上課，約莫上午8點45分開始退去。
鎮長黃禎祥說，潮汐一天比一天低，今天相較昨天淹水情況已趨緩，但東津里新義路上仍有部分淹進民宅，包括東津里、船頭里、福德里、東聖宮前道路都有積水，目視最深約30公分，達小腿肚以上。
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