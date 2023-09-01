高雄奶茶節明天在鹽埕區登場 奶茶控可以來怒喝一波
高雄手搖飲店數與營業額雙雙居全國之冠，鹽埕區更有享譽全台的奶茶一條街「新樂街」，繼高雄鹹酥雞嘉年華上周落幕後，首度舉辦的「高雄奶茶節」明、後兩天將在鹽埕區登場，周邊旅宿業者也會推出優惠共襄盛舉，「奶茶控」屆時可以前來怒喝一波。
高雄今年首辦的「奶茶節」，預計有40家奶茶店及45家特色餐車參與，這個周末下午3點到晚間8點，將在鹽埕區大勇路（五福四路至大仁路）間登場，地點鄰近鹽埕埔捷運站2、3號出口旁，搭捷運可到會場。
高雄市觀光局長高閔琳表示，活動邀40間特色知名奶茶店家大會師，在高雄奶茶節無論台式、港式、泰式、英式或法式奶茶，通通都能暢飲。消費滿3家奶茶店就能獲得限量「高雄熊」高雄美食卡；消費滿3家餐車，獲限量的茶葉蛋加爆米花。自備環保杯配合環保署折扣方案的飲料通路消費，可享有5元折扣。
配合「高雄奶茶節」首辦，鹽埕區周邊旅宿業高雄漢王洲際飯店、愛河日央、阡陌一舍UNS、回家民宿、夏優旅居、雀客快捷高雄愛河、高雄福容飯店、城市商旅真愛館、駁二館、天子閣飯店、高雄愛河智選假日酒店等也祭出多項不同的優惠方案響應，高雄市旅館商業公會理事長周文彬指出，相信奶茶節能帶動鹽埕區旅宿業住宿率。
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