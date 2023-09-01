碳權交易所落腳高雄 高市府開辦碳盤查證照班整備人才

因應2050淨零碳排國際趨勢，高雄市政府繼碳權交易所落腳之後，開辦碳盤查證照班，預計協助30家企業培養碳盤查人才並取得證照。

高雄市經發局長廖泰翔表示，國際碳關稅議題持續升溫，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於今年10月開始申報，高雄在地企業急需建立碳盤查與碳管理能力。為此市府已編撰一本「製造業碳管理作業手冊彙編」，並邀環保署認定的國際查證單位舉辦「ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查內部查證人員訓練課程」，約30家企業派員參加。

經發局表示，為讓高市企業盡快熟悉碳管理的作法，9月起本洲產業園區每周一、周三下午；和發產業園區每周二、四下午會有人現場駐點輔導，以一對一諮詢方式解決企業對淨零碳排相關議題的疑問。

「碳盤查」是未來CBAM申報、碳足跡計算與碳中和作業的基礎，參訓的企業員工若通過測驗取得證書，後續可擔任企業內部碳管理人員，更有效率地與查驗機構溝通對接，協助企業規畫低碳轉型戰略。

此次參口培訓的五洲螺絲李經理表示，相關課程搭配實務的盤查案例，讓人容易理解碳排放的計算規定，未來公司可先盤算工廠基礎設備的排放量、釐清廠內各大排放源，再進一步評估減碳措施的發展方向。