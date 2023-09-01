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日本釣客瘋台灣 1趟花3萬元！享受釣怪獸等級巨魚「很值得」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲金目鱸。圖／陳青新提供
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲金目鱸。圖／陳青新提供

近年來廉價航空的機票便宜，日本東京成田機場到台灣的來回機票折合台幣大約1萬元，台灣高鐵又很方便，加上台灣住宿不貴，想要享受釣金目鱸、石斑魚的日本人，一趟5天釣魚之旅花費約3萬餘元，釣客直言這是很棒的旅遊及釣魚體驗行程，「很值得！」

日本企業駐台員工陳青新喜愛釣魚活動，在日上班期間會趁休假出海釣魚，結識不少日本釣友。日本釣友看到陳青新回台後，在養殖池形式的海釣場釣上金目鱸、大石斑的照片，覺得相當新奇，紛紛來台灣請他帶路，前往位於永安百甲休閒魚場體驗大魚的拉力。

陳青新說，金目鱸是掠食性魚類，既兇猛又精明，願意開口時，假餌一落水就會被接走，但有時必須變換假餌，反覆將假餌拋投到魚池各個角落，不停搜尋魚群的蹤跡，才有機會中魚，與大魚鬥智鬥力，挑戰成功會相當有成就感。

陳青新表示，石斑魚也是日本釣友來台灣的目標魚之一，石斑魚多半在魚池的底層，所以要讓假餌盡量維持在池底模擬小魚逃竄的姿態，吸引石斑魚咬餌，大尾的石斑魚會跟在假餌旁邊觀察，常在假餌快收回岸邊，才猛然咬餌，突然來襲的力道，甚至會大到手幾乎抓不住釣竿，相當刺激。

永安百甲休閒魚場的王姓老闆娘說，常有日本客來釣魚，他們有些人是在台灣朋友帶領下前來，也有不少是透過網路搜尋得到資訊，搭飛機到台灣再轉乘高鐵到高雄，包計程車來釣魚。

王姓老闆娘表示，日本客人告訴她，因為日本沒有金目鱸，也沒有龍膽石斑、龍虎斑，所以才會特地來高雄釣，主要是想拍下與大魚交手的照片作紀念。

日本釣友在永安百甲休閒魚場釣到白化的石斑魚，相當開心。圖／陳青新提供
日本釣友在永安百甲休閒魚場釣到白化的石斑魚，相當開心。圖／陳青新提供
永安百甲休閒魚場的王姓老闆娘抓起活蹦亂跳的石斑魚。記者王勇超／攝影
永安百甲休閒魚場的王姓老闆娘抓起活蹦亂跳的石斑魚。記者王勇超／攝影

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