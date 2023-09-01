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高雄永安出產超大金目鱸、石斑 日本人揪團來釣「Monster」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲金目鱸。圖／陳青新提供
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲金目鱸。圖／陳青新提供

高雄永安區的「永安百甲休閒漁場」是台灣少數可以使用路亞（假餌）垂釣大型金目鱸、龍膽石斑的釣魚池，場內有許多逾30台斤甚至50台斤以上大魚，平日就吸引許多釣魚高手，近來更有不少日本路亞玩家，專程安排台灣旅遊行程來「百甲」，就是為了體驗這種被暱稱為「Monster」（怪獸）等級巨魚的猛暴拉力。

30歲陳青新為日本派駐在台灣工作員工，因為喜歡釣魚又精通日文、中文，曾帶不少日本朋友來百甲釣魚。陳青新說，用路亞釣魚的人，都喜歡挑戰沒有釣過的魚，日本沒有養殖的金目鱸、龍膽石斑可釣，對於日本的路亞客來說，這兩種魚是「稀有郵票」，讓人特別想蒐集。

陳青新說，來高雄百甲的日本釣客，除一般的釣魚愛好者，也有不少是釣具廠測試員，他們攜帶新開發的假餌、釣竿來這裡測試，假餌是否能吸引這類巨魚，釣竿能否承受巨魚猛暴拉力。

百甲休閒魚場王姓老闆娘說，丈夫家族從阿公那一代，50多年前就在永安飼養虱目魚，後來也養龍膽石斑、鱸魚，家中的魚塭面積10餘甲，都是純淨海水養殖，魚的品質好，但「收成後價格都控制在魚販手中」。

王姓老闆娘表示，為了不再讓養殖成果受控於人，也想讓更多台灣在地人品嘗到養殖鱸魚、石斑魚好滋味，7年前開始開放其中4個養殖池作為休閒魚場，釣客只要花錢買票入場，即可釣一整天，若想把魚帶回家，票價可以折抵部分價格，現場也有廚房，可以代客料理，讓客人品嘗現釣鮮魚好滋味。

王姓老闆娘說，百甲魚池內有重達30台斤（約18公斤）的金目鱸，也有龍膽石斑，日本釣魚雜誌日前報導後，吸引很多日本人來釣魚，除了觀光客，南部科學園區也有不少日本工程師，趁休假享受釣魚樂趣，因此場內簡介、魚池位置、資訊海報，都搭配日文標示。

陳青新說，台灣近年是日人出國首選，除了感謝臺灣2011年對東日本大震災的援助，台灣美食例如小籠包、牛肉麵、珍珠奶茶、芒果，都相當吸引日本人，也都讓日本人想來台，除體驗釣巨魚樂趣，也順道遊覽左營蓮池潭，在著名的龍虎塔拍照留念，或到佛光山參觀。

高市觀光局說，疫後雖受日圓貶值，多少影響日人出國意願，但2023年1月至5月，日本觀光客來高雄住宿人數，卻較去年同期增加1萬3007人，成長186%；這批疫後來高雄旅遊的日本遊客，多以戶外活動為主，除了登山健行、古道尋幽、休閒垂釣外，結合露營與單車的旅遊型態也漸受青睞。

釣客在永安百甲休閒魚場釣獲15公斤石斑魚。圖／陳青新提供
釣客在永安百甲休閒魚場釣獲15公斤石斑魚。圖／陳青新提供
陳青新在永安百甲休閒魚場釣獲的大型金目鱸。圖／陳青新提供
陳青新在永安百甲休閒魚場釣獲的大型金目鱸。圖／陳青新提供
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲金目鱸。圖／陳青新提供
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲金目鱸。圖／陳青新提供
除了日本觀光客，南部科學園區的日本工程師休假時也會到永安百甲休閒魚場釣魚。記者王勇超／攝影
除了日本觀光客，南部科學園區的日本工程師休假時也會到永安百甲休閒魚場釣魚。記者王勇超／攝影
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲石斑魚。圖／陳青新提供
日本釣客在永安百甲休閒魚場釣獲石斑魚。圖／陳青新提供
永安百甲休閒魚場常有日本客光臨，場內的地形介紹圖特別用日文標示。記者王勇超／攝影
永安百甲休閒魚場常有日本客光臨，場內的地形介紹圖特別用日文標示。記者王勇超／攝影
永安百甲休閒魚場的王姓老闆娘。記者王勇超／攝影
永安百甲休閒魚場的王姓老闆娘。記者王勇超／攝影
攻擊假餌而上鉤的石斑魚。記者王勇超／攝影
攻擊假餌而上鉤的石斑魚。記者王勇超／攝影

日本 龍膽石斑

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