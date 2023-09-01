鼓山魚市場調整營運方向 將暫停營業

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年3月過後人氣消散只剩6個櫃位，還引發藍綠民代口水戰，負責營運的南仁湖公司表示，為調整櫃位，鼓山魚市場9月4日起暫停營業，調整方向加入海洋、水產等元素，預計3個月後重新開張。

鼓山魚市場位於鼓山輪渡站旁，高市政府歷經2年將閒置空間改建，開幕贏得「全台最美魚市場」稱號，但新鮮期過後人潮不再，國民黨籍高市議員白喬茵日前指剩6個櫃位營業，攤商抱怨生意差，籲市府重視，昨也建議以「新鮮水產」為方向，讓遊客除感受高雄之美，體驗高雄在地海味。

民進黨籍立委趙天麟則表示，鼓山魚市場從閒置到知名建築師設計改造後得獎無數，現況不減損其帶來最美海岸港口的改變。

本報記者8月下旬假日前往鼓山魚市場採訪，發現僅有少許遊客，攤商透露，開幕熱潮過後僅辦活動日或假日下午有較多觀光客；另有攤商說，屋頂損壞漏水，管理單位曾通知要停業整修。對此南仁湖表示，屋頂漏水主因近期颱風天雨勢過大，已排除相關狀況。

南仁湖公司昨原在臉書粉專公告，鼓山魚市場今起暫停營業，經海洋局關切後撤下公告。市府海洋局說，部分民眾希望增加水產、海鮮項目，營運單位將調整營運方向、櫃位，以最佳型態重新出發，9月4日起暫停營業裝修約3個月。