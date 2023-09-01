聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓山魚市場調整營運方向 將暫停營業

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
鼓山魚市場熱潮過後人氣消散，攤商抱怨生意差。本報資料照片
鼓山魚市場熱潮過後人氣消散，攤商抱怨生意差。本報資料照片

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年3月過後人氣消散只剩6個櫃位，還引發藍綠民代口水戰，負責營運的南仁湖公司表示，為調整櫃位，鼓山魚市場9月4日起暫停營業，調整方向加入海洋、水產等元素，預計3個月後重新開張。

鼓山魚市場位於鼓山輪渡站旁，高市政府歷經2年將閒置空間改建，開幕贏得「全台最美魚市場」稱號，但新鮮期過後人潮不再，國民黨籍高市議員白喬茵日前指剩6個櫃位營業，攤商抱怨生意差，籲市府重視，昨也建議以「新鮮水產」為方向，讓遊客除感受高雄之美，體驗高雄在地海味。

民進黨籍立委趙天麟則表示，鼓山魚市場從閒置到知名建築師設計改造後得獎無數，現況不減損其帶來最美海岸港口的改變。

本報記者8月下旬假日前往鼓山魚市場採訪，發現僅有少許遊客，攤商透露，開幕熱潮過後僅辦活動日或假日下午有較多觀光客；另有攤商說，屋頂損壞漏水，管理單位曾通知要停業整修。對此南仁湖表示，屋頂漏水主因近期颱風天雨勢過大，已排除相關狀況。

南仁湖公司昨原在臉書粉專公告，鼓山魚市場今起暫停營業，經海洋局關切後撤下公告。市府海洋局說，部分民眾希望增加水產、海鮮項目，營運單位將調整營運方向、櫃位，以最佳型態重新出發，9月4日起暫停營業裝修約3個月。

漏水 白喬茵

延伸閱讀

高雄「最美魚市場」9月4日起暫停營業3個月調櫃位吸引人潮

白喬茵批鼓山魚市場掀空戰 趙天麟酸白視野狹隘

「大港閱冰」1家投標 藍質疑該公司7成標案來自市府 高市：公開招標

泰國地產大亨賽塔當選總理 趙天麟期待往民主新頁邁進

相關新聞

暑假國旅衰退 澎湖住房率少4成

今年暑假觀光人潮衰退，澎湖觀光業者指出，澎湖7、8月住房率雪崩式下滑約4成，比3月還差；屏東暑假住房率較疫情期間少約2成...

長治鄉德協地區 自來水動工

屏東縣長治鄉德協地區自來水送水管工程一波三折，昨正式動工，將解決德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村2684戶自來水...

鼓山魚市場調整營運方向 將暫停營業

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年3月過後人氣消...

王鴻薇再批前瞻停車場 屏縣府反駁

國民黨立委王鴻薇日前質疑，屏東縣府用前瞻預算12多億元蓋6座停車場淪「蚊子館」，縣府辯稱停車率已成長平均約3成。王鴻薇昨...

天文大潮＋颱風…東港海水倒灌 屏縣府提短中長改善措施

屏東縣東港鎮東隆宮周邊道路及東津里大成路，因受超級藍月潮汐、蘇拉颱風外圍環流影響，導致海水倒灌，縣府水利處緊急在鎮內布建...

金酒推感恩釀高粱 向和平時代英雄致敬

為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒，金酒表示這是一瓶充滿無限「感謝」的佳釀，高濃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦