暑假國旅衰退 澎湖住房率少4成

今年暑假觀光人潮衰退，澎湖觀光業者指出，澎湖7、8月住房率雪崩式下滑約4成，比3月還差；屏東暑假住房率較疫情期間少約2成，小琉球約少4成5；台東縣今年熱氣球嘉年華人潮比去年少，離島旅遊落差更大、約少2成；業者認為，疫後國境開放，暑假旅遊選擇更多元，遊客不再以國旅、離島為首選，建議政府推陳出新，才能吸引更多觀光客。

澎湖縣因東北季風影響，每年僅半年可推觀光，旺季都集中國際海上花火節，地方原本企盼今年花火節熱潮能延續到暑期，可惜沒能如願。

澎湖旅行公會理事長謝光富表示，疫情期間澎湖暑假觀光人潮還不錯，但今年暑假旅遊選擇多元化，磁吸大半觀光客，另杜蘇芮颱風入侵，飯店旅宿住房率僅剩4成，建議公部門推陳出新、提振在地觀光。

屏東縣小琉球觀光發展協會理事長許博翰指出，今年島內住房率平均少4成5；蔡姓觀光業者認為，颱風影響船班停駛、遊客退房，氣候不佳也無法吸引人潮，種種原因造成國旅人潮大減。

「離島觀光客少2成以上！」台東縣觀光協會理事長李數奼分析，綠島今年暑假遊客比去年差，與疫情前相比更少2成，主因是疫後國人選擇出國，建議公部門規畫方案或補助刺激國旅。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年暑假到綠島和蘭嶼旅遊人數比往年少2到3成，台東縣7月份觀光人次也比去年少30餘萬人次，預期明年出國機票將調降，呼籲業者提升服務品質、開拓新遊程因應，縣府也會透過政策推展觀光。

澎湖縣旅遊處副處長劉美凡表示，縣府與澎湖風景區管理處將持續辦活動行銷澎湖觀光，澎管處正辦追風音樂節，縣府秋冬也將推軍事主題旅遊活動，提振地方觀光。

屏東縣交旅處表示，之前就預估今年出國潮造成旅遊排擠，因此4月邀全國觀光業者到屏東推廣地方旅遊，日前還推「55住宿」優惠專案，將持續與業者共同提振國內旅遊景氣。