天文大潮＋颱風…東港海水倒灌 屏縣府提短中長改善措施

屏東縣東港鎮東隆宮周邊道路及東津里大成路，因受超級藍月潮汐、蘇拉颱風外圍環流影響，導致海水倒灌，縣府水利處緊急在鎮內布建30多部移動式抽水機因應，今提出中、短、長期改善措施。現階段將裝設「舌閥」並針對既有閘門止密性作改善，避免海水高漲時由側溝冒孔產生積淹水，協調鵬管處開放大鵬灣環灣道路供民眾停放車輛，以減輕損壞。

縣府水利處副處長林煥文說，為改善東港積淹及排水方案，已投入將近10億元經費，近年已鮮少出現積淹水，但此次受天文現象影響出現海水倒灌，水利處研議改善措施，現階段先針對既有閘門裝設「舌閥」，加強止密性作改善，避免海水高漲時由側溝冒孔產生積淹水，未來將於下水道出口增設自動閘門，抵禦外水。另外置放移動抽水機可即時抽水，提升社區的排洪量能及效率，降低淹水風險。

水利處指出，東津里大成路下方雨水下水道兩邊，分別連接東港第一排水及鹽埔排水，當時配合橋梁改建未設置自動閘門，導致海水由雨水下水道系統回灌，加上受天文大潮影響及聯通管原理，造成區內地勢低於潮位處由側溝冒孔而產生積淹水，並往地勢低漥地溢淹蔓延。

今年8月1日及31日出現二次超級藍月，水利處觀測，8月初的大潮高程水位達1.43公尺，31日高程測量為1.21公尺，雖較8月初大潮略低，但受到蘇拉颱風外圍環流加乘影響，讓原本平靜海面產生波浪水位變化，加上風勢助長等，帶給閘門的壓力比1.21公尺還大，讓原先不會淹水地區受氣候因素而導致淹水。

水利處提醒，明天9月1日適逢大潮，仍有可能出現海水倒灌，縣府團隊與大鵬灣國家風景區協調，居民可將車輛停放於環灣道路，盼將災損情形降到最低。

水利處表示，解決東港低漥地區遇大雨或漲潮所發生淹水現象，研擬初、中、長期措施，短期措施部分，已全面檢查既有閘門止水性，確保防潮功能，並調派移動式抽水機加速積淹水排出；中期針對東港鎮區域排水與港口未裝設閘門的雨水下水道完成閘門設計，預計今年年底可發包施作，明2024年陸續完成更新改善，工程完工後，可望避免海水倒灌情形發生。