颱風與大潮造成積淹水 高市擬短中長期改善方案

高雄市今天受颱風低壓靠近及天文大潮影響，多處出現積淹水，市府召開跨局處研商會議，針對重要淹水點擬定短中長期具體改善方案，短期可立即改善部分已派工，中長期對策將立即籌措改善經費。

受颱風低壓及適逢天文大潮影響，高雄潮位站上午8時的潮位為1.37公尺，突破昨天最高潮位1.22公尺，為近20年歷史新高。

高雄市三民區、旗津區等多處出現積淹水災情，市長陳其邁下午到三民區視察；水利局表示，中華三路與河北二路口東、西兩側已有規劃設置抽水設施，工程預計今年底可完成啟用。

副市長林欽榮今天召開跨局處研商會議，針對本館路、澄清路、中正與九如交流道、旗津海堤等重要淹水點，擬定短中長期具體改善方案，短期可立即改善部分已派工，中長期改善對策將立即籌措工程改善經費。

水利局會後發布新聞稿表示，針對中正與九如交流道，高公局同意經費補助部分經費進行道路墊高及增設排水路，預定明年汛期前完工；本館路短期增加側溝洩水孔增加洩水能力，並設封牆分流水量，中長期評估上游分流至本和里滯洪池。

愛河沿線內惟埤瓶頸段已獲水利署同意補助明年啟動規劃設計，因排洪斷面需至少50公尺以上，中長期將透過規劃排水渠道，並再進行河岸整治工程，徹底解決此區淹水問題。

至於旗津區廟前路一帶大潮積水改善，爭取營建署經費補助新台幣1100萬元設置閘門及抽水站優先辦理；大關路部分則由海洋局辦理旗后漁港碼頭整建工程，重新改善加高護岸，總預算經費為5830萬元，預計9月5日辦理開標。

此外，茄萣區茄萣路大潮積水改善，爭取營建署經費補助980萬元辦理。水利局並指出，據中央氣象局潮汐預報今天晚上8時33分與明天上午8時7分仍有滿潮影響，尤其明天上午8時預估高潮位與今日相差無幾，積淹水狀況仍會發生。

林欽榮指示水利局進駐水情中心24小時監控、應變與回報，也呼籲市民預先做好防範措施，備妥防水閘門、沙包並保護相關感電設備避免發生火災，積淹水路段行車注意安全並勿入警戒區域。