快訊

網傳共軍核潛艦台海出事全員罹難？沉默近10天 陸國防部終於回應了

下班注意！台61觀音高架火燒車 火勢猛烈路段封閉

颱風與大潮造成積淹水 高市擬短中長期改善方案

中央社／ 高雄31日電

高雄市今天受颱風低壓靠近及天文大潮影響，多處出現積淹水，市府召開跨局處研商會議，針對重要淹水點擬定短中長期具體改善方案，短期可立即改善部分已派工，中長期對策將立即籌措改善經費。

受颱風低壓及適逢天文大潮影響，高雄潮位站上午8時的潮位為1.37公尺，突破昨天最高潮位1.22公尺，為近20年歷史新高。

高雄市三民區、旗津區等多處出現積淹水災情，市長陳其邁下午到三民區視察；水利局表示，中華三路與河北二路口東、西兩側已有規劃設置抽水設施，工程預計今年底可完成啟用。

副市長林欽榮今天召開跨局處研商會議，針對本館路、澄清路、中正與九如交流道、旗津海堤等重要淹水點，擬定短中長期具體改善方案，短期可立即改善部分已派工，中長期改善對策將立即籌措工程改善經費。

水利局會後發布新聞稿表示，針對中正與九如交流道，高公局同意經費補助部分經費進行道路墊高及增設排水路，預定明年汛期前完工；本館路短期增加側溝洩水孔增加洩水能力，並設封牆分流水量，中長期評估上游分流至本和里滯洪池

愛河沿線內惟埤瓶頸段已獲水利署同意補助明年啟動規劃設計，因排洪斷面需至少50公尺以上，中長期將透過規劃排水渠道，並再進行河岸整治工程，徹底解決此區淹水問題。

至於旗津區廟前路一帶大潮積水改善，爭取營建署經費補助新台幣1100萬元設置閘門及抽水站優先辦理；大關路部分則由海洋局辦理旗后漁港碼頭整建工程，重新改善加高護岸，總預算經費為5830萬元，預計9月5日辦理開標。

此外，茄萣區茄萣路大潮積水改善，爭取營建署經費補助980萬元辦理。水利局並指出，據中央氣象局潮汐預報今天晚上8時33分與明天上午8時7分仍有滿潮影響，尤其明天上午8時預估高潮位與今日相差無幾，積淹水狀況仍會發生。

林欽榮指示水利局進駐水情中心24小時監控、應變與回報，也呼籲市民預先做好防範措施，備妥防水閘門、沙包並保護相關感電設備避免發生火災，積淹水路段行車注意安全並勿入警戒區域。

淹水 水利局 林欽榮 颱風 高雄市 滯洪池

延伸閱讀

氣象局：秋季聖嬰事件成立 颱風生成數偏少

颱風海葵接近估明發海警 中央災變中心籲北部民眾提早防颱

海葵颱風預測路徑南修 氣象粉專：北部宜花開始做防颱準備

颱風蘇拉海警解除 暫定112年最強颱

相關新聞

天文大潮＋颱風…東港海水倒灌 屏縣府提短中長改善措施

屏東縣東港鎮東隆宮周邊道路及東津里大成路，因受超級藍月潮汐、蘇拉颱風外圍環流影響，導致海水倒灌，縣府水利處緊急在鎮內布建...

一波三折 屏東縣長治鄉德協地區自來水今終於動工

屏東縣長治鄉德協地區的自來水送水管工程一波三折，克服水源問題，今天正式動工，將解決德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6...

遇颱風下雨就現形？走訪屏6座前瞻停車場 見地板積水、顯示器滲水

國民黨立委王鴻薇今開記者會指出，屏東縣府利用前瞻預算蓋停車場，卻淪為蚊子館，且6處停車場中有4處過於集中，距離不到1公里...

恆春搶孤東門廣場「最後一舞」？公所爭取縮小量體留在原址

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東...

高雄「最美魚市場」9月4日起暫停營業3個月調櫃位吸引人潮

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年三月過後人氣消...

影／颱風雨彈+年度大潮... 台南、高雄、屏東、台東 多處馬路成汪洋

颱風「蘇拉」雖未登陸，挾帶環流驚人，再加上正值滿潮，台南、高雄、屏東、台東紛紛出現水淹馬路等災情，影響交通，民眾怨聲載道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦