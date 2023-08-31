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金酒推感恩釀高粱 向和平時代英雄致敬

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影

為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒，金酒表示這是一瓶充滿無限「感謝」的佳釀，高濃度卻不辣口，非常好喝。據了解，過往55歲至64歲有三節慰問金，今年開始不發錢改發酒，完成申請者可於9月1日、2日至村里領提貨單，再換酒品。

金酒董事長謝世傑表示，59.2度感恩釀金門高粱酒（0.75L）是一瓶充滿無限「感謝」的佳釀，感恩這群人的犧牲、貢獻，酒標設計以最具代表性的「毋忘在莒」為標誌，輔以軍人保家衛國英勇之姿剪影，致敬那非常時期的時代。

金酒總經理丁丞康指出，為突顯感恩釀酒質特色與重視，要求技術部門專門針對該款酒品專案開發設計，經金門酒廠的品酒師及酒商多輪次的品評篩選，特別研擬多款不同的酒體設計配方，最終選定59.2度的特調酒體，嚴選金城老廠釀造的20年、12年、11年、9年等各式特色熟陳年老酒進行酒體調和，酒精度高達59.2度，但完全不辣口，創造出「甘、醇、爽、冽」風格。

謝世傑當場帶來賓品酒，細看酒液清亮透明、掛杯如珠；香氣優雅細緻，前段呈現明顯麴甜香、柑橘香、黑蜜餞等香氣，中段轉為近似花蜜、酪梨、堅果等香氣，後段帶有微醬香及陳年酒香，整體香氣飽滿層次豐富；品酩入口綿甜醇厚不辣口，酒體圓潤飽滿，潛藏甘冽勁道，可感受醇厚帶勁，吞嚥後從口腔中上升至鼻腔的風味，充滿清雅水果蜜餞、烏梅等複合生津口感，尾韻中等偏長，餘味淨爽，具有內斂沉穩的清雅醇厚風格。在場人士也都說，沒有想像中的辣，非常好喝，值得分享親友。

金酒表示，已完成申請感恩釀金門高粱酒的領取資格者可於9月1日、2日至村里領提貨單，9月1日至11月30日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品；補申請者（含逾期未領提貨單者）可於10月18日至20日至戶籍地鄉鎮公所領提貨單，10月18日至11月30日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品，逾期不受理。據了解，過往55歲至64歲有三節慰問金，今年開始不發錢改發酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影

金門 標誌 酒精 柑橘 軍人

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