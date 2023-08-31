一波三折 屏東縣長治鄉德協地區自來水今終於動工

屏東縣長治鄉德協地區的自來水送水管工程一波三折，克服水源問題，今天正式動工，將解決德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村2684戶自來水的問題，立委鍾佳濱說，後續督促經濟部水利署、自來水公司加速提升屏北的自來水普及率，讓屏東迎頭趕上全國平均水準。

立委鍾佳濱指出，德協地區爭取施設自來水多年，但因水源難尋，要從九如、內埔、麟洛引水遭拒，在地鑿井也引起反彈，導致延宕多年無法如願，直到協調由長治百合永久屋提供多餘水源供應，才克服水源問題。

今年3月27日鍾佳濱舉辦長治鄉德協大字地區自來水工程進度說明會，水公司承諾淨水場、送水管工程今年5月公告發包，7月施作，12月底前完成送水管工程，讓周邊用戶可先行供水；德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村視後續經濟部水利署評比後核定情形辦理，但因作業不及，水公司未如期在7月動工，地方質疑「跳票」，水公司向鍾佳濱承諾，將加緊作業趕在8月底前動工，若工程順利，第一案可在年底前完成。

今天舉行開工典禮，縣府代表、長治鄉代理鄉長許重慶、代表會主席鍾任政與德協地區所有代表、村長全體參加。自來水公司屏東區管理處統計，至今年6月，長治鄉自來水普及率35.81%，德協大字地區包含德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村2684戶，為無自來水地區。今天動工送水管工程分三案，第一案預計今年底前完成，二、三案再接續施作，經費9150萬元，2024年底前完成。

水公司屏東區管理處樂育麟處長指出，自來水供水管線須由淨水廠以大口徑送水幹管送水，然後再以延管及用戶管線將自來水送至用戶家，延管工程經費由水利署補助，目前德協大字地區六村與相臨的進興村延管工程已提報水利署113年評比，俟水利署評比結果，水公司將盡速施作。