快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵恐海陸警齊發！這時可能侵台降豪雨 北部、東北部首當其衝

遇颱風下雨就現形？走訪屏6座前瞻停車場 見地板積水、顯示器滲水

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市信義路停車場出現大面積積水。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場出現大面積積水。記者劉星君／攝影

國民黨立委王鴻薇今開記者會指出，屏東縣府利用前瞻預算蓋停車場，卻淪為蚊子館，且6處停車場中有4處過於集中，距離不到1公里，引來地方熱議；近期因颱風，屏東市下起雨，6座前瞻停車場記者今直擊，信義路停車場3、4樓地板部分出現積水。屏菸停車場外顯示器則在杜蘇芮颱風滲水，現場用帆布袋蓋住。

屏東市6座前瞻停車場，分別為信義路立體停車場、中華路停車場、幸福公園地下停車場、仁愛路地下停車場、民生路立體停車場與屏菸1936立體停車場，分別都在屏東市鬧區，有的在屏東夜市周邊，有的是在體育館周邊、有的是靠近屏東公園周邊。

記者今實際走訪六處停車場，停車場的一樓幾乎都有約有停滿八成，其中信義路停車場的二、三樓停車場中午時段有七成以上，但信義路停車場記者直擊昨上午一樓出現小面積積水，今天再訪時一樓積水已清除，但二、三、四樓則有大面積積水。

立委王鴻薇今說，他們團隊8月20、21日走訪仁愛路地下停車場，發現哺乳室的水龍頭壞掉、廁所封閉。記者今到現場，哺乳室的水龍頭可以使用未損壞，廁所也未封閉。

屏菸1936基地停車場外顯示停車位數量的顯示器，用塑膠帆布覆蓋。縣府交旅處指出，顯示器是在杜蘇芮颱風來襲時顯示器滲水，廠商將板子送修後要重新製作，才會先用塑膠帆布蓋住。

民生路停車場的電梯，屏東市民代表傅建雄昨天接獲民眾反應無法使用，交旅處表示，主要是因為下雨面板受潮，影響電梯運作，會請廠商查修，之後會將容易受潮地方做好防水措施，今電梯已恢復使用。

針對信義路停車場地面積水，交旅處表示，主要因瞬間雨勢潑進來，會再評估是否需要設施改善，也會請營運廠商發現後立即清除。

六處停車場使用率，屏東縣府說明，屏菸1936立體停車場，去年疫情期間1到9月平均停車率20%，去年12月到今年7月的平日尖峰停放率即達49%，假日尖峰78%，今年舉辦各類活動期間是高達74%到100%。其他停車場的停放率成長曲線也大致如此，以仁愛路停車場、幸福公園停車場來說，只要辦理體育賽事、音樂活動、聖誕季活動期間一位難求。

六處停車場中，以信義路停車場使用率最，平日尖峰平均有61％，假日有72％。

屏東市幸福公園停車場。記者劉星君／攝影
屏東市幸福公園停車場。記者劉星君／攝影
屏東公園中華路停車場，在北區市場旁邊。記者劉星君／攝影
屏東公園中華路停車場，在北區市場旁邊。記者劉星君／攝影
屏東市仁愛路停車場。記者劉星君／攝影
屏東市仁愛路停車場。記者劉星君／攝影
屏東市民生路停車場的電梯今天已恢復運作。記者劉星君／攝影
屏東市民生路停車場的電梯今天已恢復運作。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場出現大面積積水。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場出現大面積積水。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場出現大面積積水。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場出現大面積積水。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地停車場，場外顯示停車場數字面板遭杜蘇芮颱風來襲顯示器滲水。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地停車場，場外顯示停車場數字面板遭杜蘇芮颱風來襲顯示器滲水。記者劉星君／攝影
屏東市民生路停車場。記者劉星君／攝影
屏東市民生路停車場。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場地面指標斑駁。記者劉星君／攝影
屏東市信義路停車場地面指標斑駁。記者劉星君／攝影

停車場 屏東縣 杜蘇芮颱風 王鴻薇

延伸閱讀

率先變燈！中止連四藍 台經院發布7月製造業燈號藍燈轉黃藍燈

滿潮海水倒灌 北門雙春急水溪畔防風林恐不保

影／台南安平運河大潮路面積水 中西區水管破裂路面也積水

蘇拉颱風將直撲粵港澳 陸媒示警強度堪比杜蘇芮

相關新聞

影／颱風雨彈+年度大潮... 台南、高雄、屏東、台東 多處馬路成汪洋

颱風「蘇拉」雖未登陸，挾帶環流驚人，再加上正值滿潮，台南、高雄、屏東、台東紛紛出現水淹馬路等災情，影響交通，民眾怨聲載道...

屏6座前瞻停車場下雨颱風現形 地板積水顯示器滲水

國民黨立委王鴻薇今開記者會指出，屏東縣府利用前瞻預算蓋停車場，卻淪為蚊子館，且6處停車場中有4處過於集中，距離不到1公里...

「天上風箏、海上衝浪」台南喜樹全台唯一國際認證場域

風箏衝浪為全世界發展最快速的運動，台南市府積極培訓輔導我國好手參與各類國際賽事，並持續往奧運邁進，為了讓更多社會大眾了解...

恆春搶孤東門廣場「最後一舞」？公所爭取縮小量體留在原址

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭頭城半個月開賽的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）活動，因東...

高雄「最美魚市場」9月4日起暫停營業3個月調櫃位吸引人潮

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年三月過後人氣消...

屏縣九如社福館增環狀運動假日新班 強度升級歡迎挑戰

屏東縣九如社福館從2021年3月營運至今，提供運動體健課程、體適能與身體質量分析檢測服務，已吸引不少中高齡人士熱烈參與，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦