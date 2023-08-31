遇颱風下雨就現形？走訪屏6座前瞻停車場 見地板積水、顯示器滲水

國民黨立委王鴻薇今開記者會指出，屏東縣府利用前瞻預算蓋停車場，卻淪為蚊子館，且6處停車場中有4處過於集中，距離不到1公里，引來地方熱議；近期因颱風，屏東市下起雨，6座前瞻停車場記者今直擊，信義路停車場3、4樓地板部分出現積水。屏菸停車場外顯示器則在杜蘇芮颱風滲水，現場用帆布袋蓋住。

屏東市6座前瞻停車場，分別為信義路立體停車場、中華路停車場、幸福公園地下停車場、仁愛路地下停車場、民生路立體停車場與屏菸1936立體停車場，分別都在屏東市鬧區，有的在屏東夜市周邊，有的是在體育館周邊、有的是靠近屏東公園周邊。

記者今實際走訪六處停車場，停車場的一樓幾乎都有約有停滿八成，其中信義路停車場的二、三樓停車場中午時段有七成以上，但信義路停車場記者直擊昨上午一樓出現小面積積水，今天再訪時一樓積水已清除，但二、三、四樓則有大面積積水。

立委王鴻薇今說，他們團隊8月20、21日走訪仁愛路地下停車場，發現哺乳室的水龍頭壞掉、廁所封閉。記者今到現場，哺乳室的水龍頭可以使用未損壞，廁所也未封閉。

屏菸1936基地停車場外顯示停車位數量的顯示器，用塑膠帆布覆蓋。縣府交旅處指出，顯示器是在杜蘇芮颱風來襲時顯示器滲水，廠商將板子送修後要重新製作，才會先用塑膠帆布蓋住。

民生路停車場的電梯，屏東市民代表傅建雄昨天接獲民眾反應無法使用，交旅處表示，主要是因為下雨面板受潮，影響電梯運作，會請廠商查修，之後會將容易受潮地方做好防水措施，今電梯已恢復使用。

針對信義路停車場地面積水，交旅處表示，主要因瞬間雨勢潑進來，會再評估是否需要設施改善，也會請營運廠商發現後立即清除。

六處停車場使用率，屏東縣府說明，屏菸1936立體停車場，去年疫情期間1到9月平均停車率20%，去年12月到今年7月的平日尖峰停放率即達49%，假日尖峰78%，今年舉辦各類活動期間是高達74%到100%。其他停車場的停放率成長曲線也大致如此，以仁愛路停車場、幸福公園停車場來說，只要辦理體育賽事、音樂活動、聖誕季活動期間一位難求。