高雄「最美魚市場」9月4日起暫停營業3個月調櫃位吸引人潮

高雄市政府耗資1.4億元整修鼓山魚市場，去年10月開幕時被網友視為「全台最美魚市場」，吸引大批遊客，但今年三月過後人氣消散，近日更引發藍綠民代口水戰，負責營運的南仁湖公司表示，為調整櫃位，鼓山魚市場預計從9月4日起暫停營業，調整方向加入海洋、水產、酒吧等元素，預計3個月後重新開張。

鼓山魚市場位於鼓山輪渡站旁，高雄市政府歷經2年整頓改造，將原本閒置的空間改建，開幕後一度吸引許多網美排隊打卡，在網路上也贏得「全台最美魚市場」稱號，但新鮮期過後人潮不再，國民黨籍高雄市議員白喬茵在本月某個平日前往，發現只有6個櫃位營業，攤商抱怨生意差，白喬茵說：「沒有人潮，美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」

民進黨籍立委趙天麟則表示，鼓山魚市場從閒置僅作停車使用，爭取到經費後由知名在地建築師設計為國內外得獎無數的亞太最美魚市場，現由市府跟營運水產展售的民間店家，研商更完善的展售內容與模式，完全不減損其帶來最美海岸港口的改變，國民黨議員為了政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，除了遺憾，更凸顯視野的狹隘與問政能力的不足。

記者8月下旬前往鼓山魚市場採訪，發現僅有少許遊客。有攤商透露，開幕的熱潮過後，只有假日下午才會有觀光客；另有攤商說，屋頂損壞導致室內漏水，南仁湖曾通知要在31日停業整修。對此南仁湖表示，屋頂漏水主因近期颱風天雨勢過大，瞬間強降雨及排煙窗設置問題，已排除相關狀況。

南仁湖公司今天在臉書粉專發出公告，一度宣布鼓山魚市場明天起暫停營業，將重新招商再調整定位，結果被某臉書粉絲專業簡化為「今宣布收攤只營業到今天」，高雄市海洋局直到媒體詢問才趕緊關切，並要求南仁湖撤下公告。