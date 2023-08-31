年度天文大潮又遇颱風環流 屏東東港水漫道路連3天上演
受蘇拉颱風和年度天文大潮雙重影響，屏東縣東港鎮濱海低漥地區今天上午7時半連續第3天出現海水溢淹水漫道路、住家災情，道路水深最高達40公分，居民怨聲載道，大嘆難道是「次等公民」；鎮長黃禎祥說，這次受影響區域再擴大且較慢消退，雖準備大型抽水機、佈設沙包，仍擋不住又急又快的水，裝設自動水閘門並在側溝裝舌閥才能徹底解決。
今年的年度天文大潮出現在中元節前後共3天，因月球距離地球最近潮位升高，台灣沿海地區受海水倒灌威脅，加上蘇拉颱風外圍環流影響，東港鎮低漥地區連續3天出現海水倒灌；黃禎祥說，8月1、2日的天文大潮造成積淹水災情後，雖然事前已佈設沙包並準備大型抽水機，但一時間擋不住大又急的水量，積淹水地區再擴大且較慢消退，不僅居民受影響，因是海水，汽機車底盤也可能受鹽漬銹蝕。
根據氣象觀測，東港地區昨天最高潮位達121公分，今天維持121公分的大潮位，明天將達到115公分，這3天最高潮位高出東港平均海平面達97公分，今天的大潮出現時間是上午7時27分；東港消防分隊說，上午7時半後，包括東津里、船頭里、豐漁里、鎮海里、朝安里、福德里都陸續傳出積淹水災情，以栗國小旁及大成路全家超商附近目視最深約40公分。
東港東津里長葉而項說，這3天雖然部分巷弄不像過去的積水高度，但大成路及嘉新路等依舊是水漫道路，且今年農曆7月初和7月中兩次都上溯到新義路以東，是過去少見的景象；屏南立委參選人徐富癸說，長期需要在周邊排水設施增設自動閘門，闢建雨水下水道，同時在牛埔溪排水幹線增設防潮閘門做二道式防護，才能降低突發的積淹水發生的風險。
縣府水利處說，這次在過路排洪箱涵架設沙包，因水位太高，沙包浸水鬆動後仍有水滲入，加上東隆宮旁的側溝全都已封阻，還架設抽水機，積淹水較月初減少，約在10時水退去；下次大潮的潮位會再下降，堆置沙包的功能會顯現，短期會在大成路將裝設水閘門阻海水倒灌，側溝則將裝上舌閥，年底施作，避免受大潮侵襲，長期則是搭配汙水下水道工程，加速排流。
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