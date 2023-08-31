影／年度大潮！高雄旗津、茄萣低窪路段淹水 居民：還好颱風沒進來

受到年度大潮影響，高雄旗津區、茄萣區部分低漥路段，今天清晨因海水倒灌導致積淹水，旗津輪渡站前的道路，一度水深將近膝蓋；茄萣區金鑾路積水超過腳踝，當地居民苦中作樂說，今天上班特別不一樣，「要捲起褲管，騎車過河！」

今天是農曆七月十六日，早上高雄地區漲潮，受到年度大潮影響，旗津區中洲三路，靠近輪渡站及菜市場的路面，因海水倒灌出現積淹水，水勢最高的路段淹水及膝，今天上午不少要搭渡輪到高雄市區上班的民眾，只能勉強騎機車涉水而過。

旗津區居民顏姓男子說，遇到年度大潮，旗津區的低漥路段就會淹水，「住在海邊長大的孩子，，每年的年度大潮，沒什麼大驚小怪！」但今天早上騎車通過淹水路段，只要停下來等紅燈，機車就會熄火，有些居民不得已，只好被迫闖紅燈。