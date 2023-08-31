高雄徵才釋1500職缺平均薪3.8K以上 搭配缺工就業獎勵
高雄市勞工局9月2日上午9點至中午12點在福誠高中活動中心，舉辦「創薪起飛、魅力高雄」大型現場徵才活動。53家知名廠商涵括服務業、百貨零售業、電子科技業、製造業、住宿及餐飲業，提供超過1500個工作機會，平均薪資達3萬8千元以上，並搭配「專案缺工就業獎勵」。
勞工局表示，高雄市積極招商引資，陸續吸引多家知名品牌進駐，這次徵才活動鴻海開出AI、電動車領域工程師職缺，大學畢業月薪4萬5千元起；台積電、三元能源、三芳化學徵各類工程師、技術員、管理師；築間餐飲、La one、DON DON DONKI台灣唐吉訶德、華儷國際及新光三越等企業釋出儲備幹部、銷售主任、廚師、店長及美容顧問等多樣職缺，希望讓求職者找到屬意的工作機會。
這場徵才活動並搭配「專案缺工就業獎勵」，勞工局表示，求職者符合資格，經推介從事專案職缺，上工滿30日就有機會領取就業獎勵金，歡迎民眾踴躍投遞履歷。現場也免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢服務，透過職涯顧問解說，協助求職民眾釐清就業方向，當天還有早鳥有禮、面試集好禮等活動。
相關職缺已公布於勞工局訓練就業中心網站，求職者可先上網瀏覽職缺。勞工局提醒，因應颱風最新動態，活動如有異動將即時上網，並於臉書「Job好康 就愛工作在高雄」公告。
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