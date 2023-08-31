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老倉庫變共創基地 試營運

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
「駁二共創2號基地：共享工作空間」挑高空間寬敞明亮。記者徐如宜／攝影
「駁二共創2號基地：共享工作空間」挑高空間寬敞明亮。記者徐如宜／攝影

第一銀行高雄倉庫改裝而成的「駁二共創2號基地：共享工作空間」昨起試營運，開放民眾租借使用，高雄市文化局表示，大面積落地窗引入自然光，挑高5米讓思緒更自由，是創意人的夢想工作場域；試營運期間日租座位199元優惠價，歡迎文創工作者體驗。

高市文化局長王文翠表示，有別於傳統商務辦公室需長期簽約，「駁二共創2號基地共享工作空間」提供流動式日、月租座位，及固定式月租座位等多元方案，配置110席個人座位，使用者能依照工作需求彈性安排租期。

王文翠說，駁二共創2號基地鄰近輕軌駁二蓬萊站，交通便捷，還能就近串連大駁二地區眾多文創人才與資源，對於出差洽公及從事設計、文創、文字的自由工作者而言，是超高CP值場域，也是高雄對於文創產業工作者的心意。

鄭姓文字工作者昨試租1日後表示，平時都在咖啡廳作業，共享工作空間環境寬敞，也不吵嘈，很適合她的工作性質，已考慮長期租用。

高雄市2017年推出「駁二共創基地」位於大勇路11號3、4樓，近年與新創團隊共創價值與能量受到好評，許多文創業者在此成長茁壯。第一銀行高雄倉庫2021年正式納入駁二版圖，成為駁二的第26座倉庫，提供更大更完善空間讓設計業者進駐。

駁二 文創產業

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