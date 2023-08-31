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屏東3類住宿機構 長照處整合單一窗口

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣府長照處長陳桂敏說明，長照處將3大住宿式機構整合單一窗口，由機構管理科負責相關業務。記者劉星君／攝影
屏東縣府長照處長陳桂敏說明，長照處將3大住宿式機構整合單一窗口，由機構管理科負責相關業務。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今年3月設立長照處，6月1日起將原社會處管轄老人福利機構併入長照處，包含原一般護理之家、住宿長照機構等3類型機構，成立服務單一窗口，由機構管理科負責；長照處長陳桂敏說，縣府將打造3處長照住宿式機構，未來全縣許可床數達7321床，住宿機構服務需求充足。

陳桂敏說，屏東縣65歲以上長者占全縣總人口19.73%，因應超高齡社會，各類長期照護資源布建日益重要，屏東縣去年失能人口推估3.2萬人，每年持續成長，以失能人口20%推估，屏東縣住宿式機構服務需求約6408床。

陳桂敏說，屏縣全日型住宿型機構共82家，老人福利機構52家、一般護理之家19家、住宿長照機構11家，許可床數5979床，雖有10鄉鎮尚無住宿式機構，但已申請籌設機構共12家，床數共1342床。

另外，縣府將打造3處以促參方式布建的426床住宿長照機構，分別位於屏縣北中南，像屏市多層級樂活照顧服務園區已完成招商，最快明年3月營運，未來全縣設立床數可達7321床，住宿機構服務需求充足。

陳桂敏說，屏縣全國首創成立長照處後，已有多縣市來觀摩，長照處下設服務管理、機構管理與照顧管理科，將所有機構資源單一窗口，做好整體區域性資源布建，機構負責人不用再對口不同局處，民眾洽詢更方便。

長照 住宿 屏東縣政府

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