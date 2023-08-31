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颱風+大潮 東港、旗津又淹水

聯合報／ 記者潘欣中徐如宜王昭月／連線報導
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，昨上午又出現年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥（右一）和屏南立委參選人徐富癸到場視察。圖／黃禎祥提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，昨上午又出現年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥（右一）和屏南立委參選人徐富癸到場視察。圖／黃禎祥提供

蘇拉颱風逼近又逢年度天文大潮，屏東縣東港鎮地勢低漥濱海地區，昨上午再次海水溢淹，東港鎮長黃禎祥與屏南立委參選人徐富癸到場視察時，居民抱怨治水不力；黃禎祥說明，排水箱涵封住、10多台抽水機均啟動，災情已較之前輕；另高雄旗津也因滿潮部分街道淹水10餘公分，地方指滿潮淹水是常態，但昨天退水較慢，研判是颱風影響。

本月1、2日出現俗稱「超級月亮」近距離滿月天文現象，大潮潮位升高造成海水溢灌，屏東東港鎮濱海低漥的東隆、東津、船頭里多處積淹水，連少淹水的東隆宮也罕見水漫廟埕；東港鎮公所因應蘇拉颱風和年度天文大潮雙重衝擊，昨封住排水箱涵，並調抽水機應急。

黃禎祥說，相關作為已發揮效果，部署東隆、東津和船頭等里10多台抽水機均啟動，排水箱涵也封住，昨晨淹水已較前次輕，但建議縣府作永久性解決。

縣府水利處說，短期以封箱涵和放置抽水機應急，避免水漫道路，海水溢淹關鍵在於排水下水道，未來將裝設舌閥，防杜海水倒灌。

高雄旗津昨上午滿潮，部分街道淹水10餘公分，旗津攤販無奈表示，塑膠框都墊高了還是泡到水；居民則反映，每當碰大漲，海水倒灌常淹到腳踝，約1小時就退了，昨疑颱風影響，3個小時水還沒退完。高雄市府提醒，今上午7時15分仍有大潮現象，要多加注意。

淹水 蘇拉颱風 東港

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