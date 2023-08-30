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高雄兩大建案積水養蚊子惹惱高雄市府 遭勒令停工

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
防疫人員在工地積水發現孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫人員在工地積水發現孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

高雄市今新增6例本土登革熱病例，分散在大寮、三民、苓雅、鳥松四個行政區，防疫人員持續針對患者住家周圍進行病媒蚊稽查，尤其是大型工地，高市府並點名和築建設兩處大型建案工地，都被查到孳生大量病媒蚊，已勒令停工，直至改善為止。

高市衛生局表示，今新增的6例病例，發病期間在8月17日至8月28日，分別為大寮3例、三民區1例、苓雅區1例、鳥松區1例，大寮新增3例個案都為社區群聚，其中2例就醫後通報確診、1例為社區擴採發現，大寮區累積已達21例，三民、苓雅、鳥松區各1例個案感染源待釐清。

防疫團隊持續針對大寮區群聚地區進行環境巡檢，查獲4處孳生病媒蚊的積水容器，包含花器、帆布、樹洞等，提醒民眾若未主動積極清除孳生源，可被裁處1200元以上罰款。

衛生局統計至112年8月30日工地違規孳生病媒蚊孑孓裁處共計47件，其中和築建設位於苓雅與小港區兩處工地，均被查獲孳生源及大量病媒蚊， 影響防疫甚鉅，已勒令停工，直至改善為止。

高市府提醒建商應積極清除工地內積水，以免孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
高市府提醒建商應積極清除工地內積水，以免孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

病媒蚊 衛生局 登革熱 高雄市

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