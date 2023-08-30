快訊

商周回應了！粉專貼文遭侯友宜抗議 小編發聲曝發文原因

67歲男騎車到親戚家普度遭路樹砸死 騎士子女怒告北市公燈處

郭台銘失信不利整合？否認27日雙方曾見面 侯友宜：請郭對外說明

旗津逢大潮海水倒灌淹至腳踝 居民憂颱風雪上加霜

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
旗津市場因逢大漲潮海水倒灌及颱風影響，積水到腳踝。記者王昭月／翻攝
旗津市場因逢大漲潮海水倒灌及颱風影響，積水到腳踝。記者王昭月／翻攝

高雄旗津今天上午因為滿潮，造成部分街道淹水約10餘公分，旗津王姓居民表示，每月滿潮淹水是常態，海水倒灌到低漥處，但今天真的退的比較慢。高雄市政府提醒，31日上午7點15分仍有大潮現象，民眾要多加注意。

蘇拉颱風接近南台灣，今天上午適逢大潮，旗津公有市場積水到腳踝，街道變成淺水池，攤商撐著做生意，但客人少了好幾成。

旗津攤販表示，莫法度，塑膠框都墊高了還是泡到水。居民則反映，其窴碰到大漲，海水倒灌就會淹一下，大概就腳踝，大概一個多鐘頭就退了；今天上午不知道是不是颱風的關係，都3個小時了還沒退完。「漲得快，退得慢。」

高市府提醒，31上午7時15分仍有大潮現象。民眾很擔心，大漲潮加上颱風帶來的雨量，旗津會不會淹大水致災？

旗津市場因逢大漲潮海水倒灌及颱風影響，積水到腳踝。記者王昭月／翻攝
旗津市場因逢大漲潮海水倒灌及颱風影響，積水到腳踝。記者王昭月／翻攝

蘇拉颱風 淹水 雨量

延伸閱讀

基隆愛四路易淹水 2300萬設水閘門抽水機改善

颱風蘇拉來襲逢大潮 旗津連兩天海水倒灌路面積水

雙颱接力適逢大潮 北市水利處籲遠離河濱區域

影／颱風逼近又逢年度大潮 屏東東港再現水漫道路

相關新聞

旗津逢大潮海水倒灌淹至腳踝 居民憂颱風雪上加霜

高雄旗津今天上午因為滿潮，造成部分街道淹水約10餘公分，旗津王姓居民表示，每月滿潮淹水是常態，海水倒灌到低漥處，但今天真...

高雄輕軌今年底前成圓 9月1日起封大順一路58個小時

高雄輕軌將在今年底新增7站，成為圓形路網，因應施工需要，高市府今宣布9月1日（周五）晚間8點起至9月4日（下周一）清晨6...

高雄美食嘉年華最後一檔 奶茶節登場大勇路交管

繼大港閱冰、鹹酥雞炸物嘉年華後，高雄一連3周的美食月本將迎來最後一波的高雄奶茶節，在捷運鹽埕埔站出口旁大勇路登場，將匯集...

今天開學！澎湖3國小無新生 另有3小學新生僅1人

儘管蘇拉颱風逼近，澎湖縣今天正常上課，各國中小今天開學，全縣37所國中小中，共有607名新生，其中離島將軍、望安、鳥嶼國...

雄女百年校慶主題曲 歌詞出自五月天阿信曾搭訕的她

高雄女中明年創校100週年，今天發表校慶主題曲「一輩子的朋友」。歌詞出自校友、知名華語流行音樂作詞人黃婷之手，影片中校友...

桃源區今天停班課！高雄山區整備防颱 市府團隊上山視察

強烈颱風蘇拉雖然不會登陸台灣，但其外圍環流將帶來不穩定天氣，根據中央氣象局預測，今明高雄山區可能會降起明顯雨勢，高雄市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦