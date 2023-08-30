旗津逢大潮海水倒灌淹至腳踝 居民憂颱風雪上加霜

高雄旗津今天上午因為滿潮，造成部分街道淹水約10餘公分，旗津王姓居民表示，每月滿潮淹水是常態，海水倒灌到低漥處，但今天真的退的比較慢。高雄市政府提醒，31日上午7點15分仍有大潮現象，民眾要多加注意。

蘇拉颱風接近南台灣，今天上午適逢大潮，旗津公有市場積水到腳踝，街道變成淺水池，攤商撐著做生意，但客人少了好幾成。

旗津攤販表示，莫法度，塑膠框都墊高了還是泡到水。居民則反映，其窴碰到大漲，海水倒灌就會淹一下，大概就腳踝，大概一個多鐘頭就退了；今天上午不知道是不是颱風的關係，都3個小時了還沒退完。「漲得快，退得慢。」