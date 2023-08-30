全校剩2名小學生 招生祭出三餐免費還送機票仍沒人報名
今天開學，位於澎湖虎井嶼上的虎井國小，沒有新生就讀，目前全校只剩2名6年級學生，是目前全國學生數最少的國小。校長劉怡芬說，為了不走到廢校那一步，學校努力招生，在校友支持下，釋出補助方案，外縣市學生來此就讀，上課期間3餐餐食免費，1年提供5趟返台或家長探視機票，目前雖有人詢問，但仍尚未報名。
劉怡芬說，虎井國小在1946年成立，已經有70多年歷史，目前該校只剩下6年級2位學生，近年來每到開學，就有媒體來關心學校的新生報到狀況，甚至曾有觀光客笑說：「怎麼學校那麼大，只有2、3個學生！」
劉怡芬表示，即使學校只有2名學生，但老師並沒有因為學生少就一切從簡，「學校的老師們很努力、做很多事情！」5位老師努力創造孩子的學習舞台，讓虎井國小與一班小學無異。
劉怡芬說，離島學校只要有學生就不會廢校，為了招生，學校在校友支持下，釋出補助方案，只要是外縣市來就讀該校的學生，上課期間3餐餐食免費，1年提供5趟返台或家長來探視的往返機票，宣傳之後雖然有家長詢問，但還沒有學生正式報名。
劉怡芬表示，虎井島上常駐200多人，大多數是長輩，島上不好找工作，年輕父母前往都市，孩子留不住，學校願意針對家長工作和就業需求伸出援手，讓小學生回到治安良好的虎井依親，全校師生一起共同學習，不僅三餐無虞，還有夜間課業照顧。
劉怡芬說，如果未來真的沒有學生，也會舉辦公聽會，跟社區做說明，畢竟大家都希望不要廢校，所以責任不只是學校，大家都必須努力，讓學校能繼續留存。
澎湖縣教育處代處長林長安說，澎湖縣政府對於離島的學校，原則上不走整併、不走廢校的思維來做處理，因為一旦廢校，對於當地社區的發展是很大的衝擊，虎井國小如果明年學生畢業，又沒人入學，目前會先暫時停辦，留有人員進行校舍基本維護，將來如果有學生，學校可以隨時恢復。
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