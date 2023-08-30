高雄輕軌今年底前成圓 9月1日起封大順一路58個小時

高雄輕軌將在今年底新增7站，成為圓形路網，因應施工需要，高市府今宣布9月1日（周五）晚間8點起至9月4日（下周一）清晨6點，封閉大順一路（自由路至民族路間）東西雙向車道，請駕駛改道。

高雄捷運工程局表示，此次封閉大順一路(自由路~民族路間)東西雙向車道，主要是輕軌工程為進行龍華橋新橋台鋼結構橋梁安裝工程，因大型吊車需佔用道路空間且施工範圍大，為維護吊拆作業及用路人安全，所以自周五夜間起封路施工。

捷運工程局指出，路口封閉施工期間，大順一路沿線周邊橫交路口龍德新路、河堤路、河堤南路及聯興路等也將管制通行，請用路人改道。