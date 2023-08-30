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高雄輕軌今年底前成圓 9月1日起封大順一路58個小時

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌因施工需要，9月1日晚間8點起將封閉大順一路達58個小時。圖／高市府提供
高雄輕軌因施工需要，9月1日晚間8點起將封閉大順一路達58個小時。圖／高市府提供

高雄輕軌將在今年底新增7站，成為圓形路網，因應施工需要，高市府今宣布9月1日（周五）晚間8點起至9月4日（下周一）清晨6點，封閉大順一路（自由路至民族路間）東西雙向車道，請駕駛改道。

高雄捷運工程局表示，此次封閉大順一路(自由路~民族路間)東西雙向車道，主要是輕軌工程為進行龍華橋新橋台鋼結構橋梁安裝工程，因大型吊車需佔用道路空間且施工範圍大，為維護吊拆作業及用路人安全，所以自周五夜間起封路施工。

捷運工程局指出，路口封閉施工期間，大順一路沿線周邊橫交路口龍德新路、河堤路、河堤南路及聯興路等也將管制通行，請用路人改道。

高雄市府繼去年C20~C24車站通車，新增「龍貓隧道」景點後，立即展開二階工程，今年底前，即能新增、高雄輕軌最後的7個新站，分別是新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院屆時路網成圓，民眾在任何一站搭車「坐一圈就能回原站」。

高雄輕軌因施工需要，9月1日晚間8點起將封閉大順一路達58個小時。圖／高市府提供
高雄輕軌因施工需要，9月1日晚間8點起將封閉大順一路達58個小時。圖／高市府提供
高雄輕軌（綠色路線）正進行最後7站新建工程，預計今年底完工通車。圖／高市府提供
高雄輕軌（綠色路線）正進行最後7站新建工程，預計今年底完工通車。圖／高市府提供

高雄輕軌 車道 捷運

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