聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌今年底前成圓 9月1日起封大順一路58個小時
高雄輕軌將在今年底新增7站，成為圓形路網，因應施工需要，高市府今宣布9月1日（周五）晚間8點起至9月4日（下周一）清晨6點，封閉大順一路（自由路至民族路間）東西雙向車道，請駕駛改道。
高雄捷運工程局表示，此次封閉大順一路(自由路~民族路間)東西雙向車道，主要是輕軌工程為進行龍華橋新橋台鋼結構橋梁安裝工程，因大型吊車需佔用道路空間且施工範圍大，為維護吊拆作業及用路人安全，所以自周五夜間起封路施工。
捷運工程局指出，路口封閉施工期間，大順一路沿線周邊橫交路口龍德新路、河堤路、河堤南路及聯興路等也將管制通行，請用路人改道。
高雄市府繼去年C20~C24車站通車，新增「龍貓隧道」景點後，立即展開二階工程，今年底前，即能新增、高雄輕軌最後的7個新站，分別是新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院屆時路網成圓，民眾在任何一站搭車「坐一圈就能回原站」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言