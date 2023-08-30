今天開學！澎湖3國小無新生 另有3小學新生僅1人

儘管蘇拉颱風逼近，澎湖縣今天正常上課，各國中小今天開學，全縣37所國中小中，共有607名新生，其中離島將軍、望安、鳥嶼國小僅有1人入學，虎井、竹灣與花嶼國小學生掛零。將軍國小校長葉子超說，學校學生人數少，體育、音樂、藝術科類會盡量做混齡教學，也會帶學生去參訪其他學校、參加運動會，補足互動上的不足。

澎湖縣政府教育處說，各級國中小今天同步開學，全縣37所國中小，共計607名新生，新生人數最多是馬公文澳國小有114名，突破百人最多，其次是石泉國小89名。

教育處表示，今天開學日，馬公虎井、西嶼竹灣與望安花嶼等3所偏鄉與3級離島小學，沒有新生報到，將軍、望安、鳥嶼國小僅有1人入學；國中部分因與國小連動，鳥嶼國中、望安國中及將澳國中，都是1人新生，中正國中虎井分部新生數掛0，教育處代處長林長安開學首日就視察學校關心。

虎井國小校長劉怡芬說，該校目前僅剩下6年級2位學生，校方擔心2人畢業後沒有學生而廢校，6月時在校友大力支持下，祭出外縣市學生來此就讀，不但上課期間三餐餐食免費，一學年更提供5趟返台或家長探視機票，鼓勵在外打拚的虎井人，將小孩送回虎井依親、就讀，但目前雖有人詢問，卻沒正式報名，學校會力招生，希望不要走到廢校那一步。

鳥嶼國小目前有23位學生，今年1年級僅有新生吳晨琳報到，將由老師楊美麗一對一教學，共度6年的啟蒙教育，今早開學時鳥嶼國小校長王雅嫻、老師楊美麗致贈吳晨琳新生禮物，並陪她走過勤學門。

將軍國小校長葉子超說，該校今年唯一新生陳立騰，今早在老師孫瑜崙陪同下，由全校師生迎接走過聰明門，象徵未來6年國小生涯開啟人生智慧之門。葉子超表示，將軍國小人數雖少，學生卻曾獲得總統教育獎，代表學校如果認真經營，老師認真教學，才是決勝關鍵。