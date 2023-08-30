高雄車站前建國路人潮增 市府進行人行道改善工程

高雄車站前建國路為東西向幹道，沿線有公車、國道客運車站，周邊旅宿、商辦、店家林立，隨著高雄車站主體工程陸續完成，市府針對站前建國二、三路進行人行環境改善，近日進場施工。

高雄市工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，高雄車站主體工程陸續完成後，建國路的人潮日益增加，為提供安全、順暢、舒適的通行空間，市府針對站前建國二、三路進行人行環境改善，並已於近日進場施工。

工務局說明，配合高雄車站站東路及站西路永久路型切換期程，此次改善建國路（復興一路至自立路）兩側人行道，並將周邊高雄中學通學道一併納入改善，使人行道更加平整寬敞，提升整體通行品質，優化站區周邊服務機能。

道工處表示，透過採用優質混凝土鋪面搭配切割裝飾縫，具有美觀、易迅速維護的優點，又提升安全性、耐久性，輪椅行經與行李拖行將更舒適；同時考量人行動線重新調整路口無障礙斜坡道，營造安全平順的人行空間。

道工處並指出，為降低工程期間交通衝擊，將以分街廓分段方式施工，提醒市民施工期間配合交維引導措施以利安全。