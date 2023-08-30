老銀行倉庫變身創意人夢想場域 駁二共創2號基地試營運

由第一銀行高雄倉庫改裝而成的「駁二共創2號基地-共享工作空間」，今日起試營運，開放民眾租借使用。高雄市文化局表示，大面積的落地窗引入自然光，挑高五米讓思緒更自由，是創意人的夢想工作場域。試營運期間推出日租座位199元的優惠價，歡迎前來體驗。

高雄市文化局長王文翠表示，有別於傳統商務辦公室需長期簽約，「駁二共創2號基地--共享工作空間」提供流動式日、月租座位，及固定式月租座位等多元方案，配置110席個人座位，使用者能依照工作需求彈性安排租期。

駁二共創2號基地鄰近輕軌駁二蓬萊站，交通便捷，還能就近串連大駁二地區眾多文創人才與資源，對於出差洽公及從事設計、文創、文字的自由工作者而言，是超高CP值的夢想工作場域，也是高雄對於文創產業工作者的心意，提供好的環境，匯集好的人才。

文化局2017年推出的「駁二共創基地」， 位於大勇路11號3、4樓，這些年來與新創團隊共創價值與能量，受到好評，許多文創業者在此成長茁壯。2021年第一銀行高雄倉庫正式納入駁二版圖，成為駁二的第26座倉庫，賦予「駁二共創2號基地」的使命，提供更大更完善的空間讓設計業者進駐。

「駁二共創2號基地--共享工作空間」具備網路、插座、置物櫃、多功能事務機、咖啡器具、茶水等基本設備，若有會議及接待客戶等需求，還能租用會議室包廂，隱私且獨立的討論空間不會被外界干擾。

文化局表示，駁二共創2號基地臨必信街側，精選了三間美感設計店家進駐，包含定期展出當代藝術作品的「嚴禁煙火畫廊」，提供藝術藏家們彼此交流的平台；即將於近期開幕的「Oskay Store設計選品」，展售原裝設計家具家飾，結合平面設計與陶藝，創造居家設計氛圍；咖啡、甜點、場景都令人驚豔的「Oracle神諭咖啡」，不僅是熱門打卡店，憑共享工作空間租借當日發票，即可享有外帶美式咖啡、拿鐵折40元優惠。相關訊息可上駁二共創基地官網查詢，專線07-5212980。