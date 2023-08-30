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影／颱風逼近又逢年度大潮 屏東東港再現水漫道路

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／黃禎祥提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／黃禎祥提供

蘇拉颱風逼近又逢年度天文大潮，屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的海水溢淹場景，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察，居民抱怨治水不力；黃禎祥說，部署在東隆、東津和船頭等里的10多台抽水機均啟動，排水箱涵也封住，今早已較前次的災情輕，但縣府還是要永久性解決。

8月1、2日出現俗稱「超級月亮」的近距離滿月天文現象，因逢天文大潮潮位升高造成海水溢灌，東港鎮濱海低漥地區的東隆里、東津里、船頭里多處路面出現積淹水災情，過去少淹水的東隆宮一帶，也出現罕見的水漫廟埕景象；黃禎祥說，為因應今天蘇拉颱風和年度天文大潮雙重衝擊，已封住排水箱涵，並調來抽水機應急，今早發揮效果，較1日的災情為輕。

徐富癸說，年度大潮在東港低漥地區造成的積淹水，盤點後發現關鍵在於排水下水道，要求縣府裝設舌閥，避免海水高漲時倒灌，由側溝冒孔造成積淹水，同時置放移動式抽水機，但只是應急措施，要有長遠之計，莫讓大潮溢淹成為居民的夢魘。縣府水利處說，短期以封箱涵和放置抽水機應急，避免水漫道路，海水溢淹的關鍵在於排水下水道，未來將裝設舌閥，防杜海水倒灌。

恆春氣象站說，年度天文大潮在屏東東港濱海地區，昨天起接連3天的最高滿潮水位分別是上午5時43分、6時36分、7時27分，之後慢慢消退，是暫時性現象，預估的滿潮水位比平日高出近１公尺，但和颱風挾帶的風雨造成雙重影響會引發「暴潮溢淹」，水位會較預估再高一些，這也是海水倒灌或強降雨外，無聲且緩慢的一大氣候風險。

屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／黃禎祥提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／黃禎祥提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／徐富癸提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／徐富癸提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察防災措施。圖／徐富癸提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察防災措施。圖／徐富癸提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／黃禎祥提供
屏東縣東港鎮地勢低漥的濱海地區，今天上午又出現和8月1日相同的年度大潮海水溢淹災情，東港鎮長黃禎祥和屏南立委參選人徐富癸一早到場視察。圖／黃禎祥提供

東港 蘇拉颱風 淹水

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