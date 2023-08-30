旗津昨海水倒灌 抽水機待命防颱 今明仍有大潮

蘇拉颱風來襲遇年度大潮，高雄旗津區昨清晨5時許因漲潮海水倒灌，路面積淹水約1小時，市府水利局昨到場防颱整備並表示，已設移動式抽水機待命，今晨6時23分及明晨7時15分仍有大潮，呼籲地方注意；另屏東縣東隆宮8月1、2日也因大潮水漫廟埕，地方已備抽水機待命，縣府說明淹水關鍵在於排水下水道，未來將裝設舌閥避免海水倒灌。

高雄副市長林欽榮昨前往旗津區視察防颱整備工作，由於今明兩天仍有大潮，林欽榮指示抽水站及移動式抽水機隨時待命啟抽，鼓山警分局旗津分駐所屆時應派人協助交通疏導與安全警示。

高市水利局表示，昨清晨5時許旗津部分臨海低窪地區受潮汐影響，路面積水約20平方公尺、深度5公分以下，清晨6時許已退水。已在旗津廟前路、大關路30巷一帶配合截流操作、堆砌沙包，並設抽水機及4台小型抽水馬達隨時啟抽。

高市水利局表示，為改善旗津區地勢低漥淹水狀況，已向中央營建署爭取1100萬經費，預定明年中發包施工，將設防潮閘門；屏東縣東港鎮公所也說，已準備10多台移動式抽水機，部署在東隆、東津和船頭等里因應。

中央氣象局恆春氣象站說明，年度天文大潮是一年中月球運行軌道與地球距離最短，月球引力導致海水漲潮更明顯，海平面更上升，天文大潮出現時，比一般大潮水位高出近1公尺，屏東東港昨起連3天最高潮水位時間，分別是上午5時43分、6時36分、7時27分，之後慢慢消退。