南高屏咖啡飲料店抽查 逾半沒標咖啡因

台灣消費者保護協會昨辦「咖啡因不標示、含量不符亂象」記者會，指7月前往台南、高雄、屏東地區51家咖啡飲料店，抽查咖啡因含量標示並取樣送檢，發現咖啡因55%不標示，30%含量不符，與食品安全衛生管理法公告應標示、或含量規範不符，呼籲衛生局加強抽驗頻率。3縣市衛生局都表示，將派員到店家稽查並抽驗，不符或未標示咖啡因含量違規者將依法裁處。

台灣消保協會理事長麥仁華表示，食品安全衛生管理法去年6月公告，擴大應標示總咖啡因含量產品範圍，今年1月生效，由「咖啡飲料」修正為「含有咖啡因成分現場調製飲料」，應標示每杯飲料總咖啡因含量。

麥仁華說，協會上月前往台南、高雄、屏東地區抽查51家咖啡飲料店咖啡因含量標示，並取樣送SGS檢驗含量，發現咖啡因55%不標示，30%含量不符，且店家揭露方式不一。

消保協會執行長徐邦瀚表示，網購、現場購買咖啡消費者，都有飲用健康及知的權利，但抽樣發現業者標示方式五花八門，消費者難以確實掌握商品訊息。

徐邦瀚建議，咖啡因含量標示規定應普及化市場各行業，另因咖啡杯容量不同，建議可修正用數值mg/100ml容量咖啡因定檢值，作為標示方向，消費者即可依購買容量換算，也呼籲各衛生局加強抽驗。

高市衛生局表示，將派員會同市府消保官前往咖啡因標示不符及未標示咖啡因含量店家，依食安管理法稽查並抽驗，若經抽驗咖啡因含量與標示不符或現場未標示咖啡因含量，將依法裁處。

台南市衛生局表示，台南被抽檢15家咖啡飲料店，有部分非連鎖飲料店，依規定連鎖咖啡飲料店應標示咖啡含量，但非連鎖店不用標示，已要求未標示連鎖店標示，另鼓勵非連鎖店標示，對於含量不符也會加強稽查。

屏縣衛生局指出，今年5月派員執行稽查專案，有1家飲料店咖啡因標示不實，已依法裁處，後續將針對業者加強輔導及稽查，維護消費者飲食衛生安全。