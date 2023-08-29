全台最大糊紙大士爺 小港5.2公尺金身坐鎮普度

高雄小港龍湖廟有228年歷史，廟方今年循古禮舉辦大士爺祭典，打造全台最大5.2公尺糊紙大士爺，今天下午坐鎮60年「最凶鬼月」普度典禮，並申請高市國家無形文資認證。

有228年歷史的高雄市小港龍湖廟為全台最早專祀大士爺廟宇。廟方百年來循古禮在8月29日至31日（農曆7月14日至7月16日），舉辦為期3天的大士爺祭典；祭典聘請國家級糊紙藝術師傅陳志良，打造全台最大5.2公尺座像，最大糊紙大士爺。

廟方下午舉辦大士爺遶境、入廟、安座、開光點眼儀式，高雄市政府文化局、歷史博物館、立委賴瑞隆等人也出席見證這場百年普度盛事。龍湖廟董事長李文洲也籲請大眾以行動共同守護及珍惜這項寶貴的民俗文化資產，今天也藉著祭典申請高雄市國家無形文化資產認證，邀請相關人員現場考察。

李文洲說，廟方前2年配合政府防疫措施，縮小規模辦理祭典，今年恰逢防疫解封，再度延續百年傳統，恭請高5.2公尺的大士爺糊紙金身坐鎮普度法會，並為因應60年最凶鬼月，擴大辦理消災祈福普度祭典，敬邀十方善信共襄盛舉，一起祈求保佑黑兔年健康順遂。

李文洲指出，大士爺祭典的糊紙金身數十年來均由道長陳志良家族製作，陳志良承傳家族技藝，其糊紙技藝為高雄市唯一獲得「糊紙國家文化資產認證」肯定的師傅，今年龍湖廟大士爺金尊也由其子協助製作，頗有代代薪火相傳之意。

龍湖廟發布新聞稿指出，民間相傳「大士爺」原為鬼王，被觀音佛祖感化後改邪歸正，在地官大帝赦罪的農曆7月，負責監督亡魂享領人間香火，度化四生六道、無人祭祀的孤魂脫離苦海；另一說則是，大士爺為觀音大士化身，佛教經典所述「應以何身得度者，即現何身而為說法」，故而化身鬼王樣貌拔度亡魂，使能往生淨土。

此外，對於大士爺金身形貌如何雕塑，地方耆老相傳，大士爺曾說「我長得不好看，雕塑金身恐會嚇到人，請紮紙師傅來，我將現身」，廟方於是找來紮紙師傅林嘉濟淨身靜坐等候，大士爺半夜托夢，每年紙紮金身容貌也會稍有不同。

龍湖廟完整大士爺祭典，包括串（貫）金、換衫、路頭帖、挫燈篙、迎大士（遶境）、安座、開光點眼、放水燈、公筵、五更早朝、燈篙豎旗、午供、打水狀、入醮、普度、坐座與普施、恭送大士、安座等一連串道教科儀。