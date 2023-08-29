快訊

不斷更新／開學日蘇拉颱風來亂！桃園等16縣市沒颱風假 全台停班課資訊一覽

全球首例！高端技術獲世衛技轉許可 高端：若再授權可收權利金

饒河夜市爆水果攤坑殺外國人！消保官突襲看到這一幕 自治會長喊無法接受

全台最大糊紙大士爺 小港5.2公尺金身坐鎮普度

中央社／ 高雄29日電

高雄小港龍湖廟有228年歷史，廟方今年循古禮舉辦大士爺祭典，打造全台最大5.2公尺糊紙大士爺，今天下午坐鎮60年「最凶鬼月」普度典禮，並申請高市國家無形文資認證。

有228年歷史的高雄市小港龍湖廟為全台最早專祀大士爺廟宇。廟方百年來循古禮在8月29日至31日（農曆7月14日至7月16日），舉辦為期3天的大士爺祭典；祭典聘請國家級糊紙藝術師傅陳志良，打造全台最大5.2公尺座像，最大糊紙大士爺。

廟方下午舉辦大士爺遶境、入廟、安座、開光點眼儀式，高雄市政府文化局、歷史博物館、立委賴瑞隆等人也出席見證這場百年普度盛事。龍湖廟董事長李文洲也籲請大眾以行動共同守護及珍惜這項寶貴的民俗文化資產，今天也藉著祭典申請高雄市國家無形文化資產認證，邀請相關人員現場考察。

李文洲說，廟方前2年配合政府防疫措施，縮小規模辦理祭典，今年恰逢防疫解封，再度延續百年傳統，恭請高5.2公尺的大士爺糊紙金身坐鎮普度法會，並為因應60年最凶鬼月，擴大辦理消災祈福普度祭典，敬邀十方善信共襄盛舉，一起祈求保佑黑兔年健康順遂。

李文洲指出，大士爺祭典的糊紙金身數十年來均由道長陳志良家族製作，陳志良承傳家族技藝，其糊紙技藝為高雄市唯一獲得「糊紙國家文化資產認證」肯定的師傅，今年龍湖廟大士爺金尊也由其子協助製作，頗有代代薪火相傳之意。

龍湖廟發布新聞稿指出，民間相傳「大士爺」原為鬼王，被觀音佛祖感化後改邪歸正，在地官大帝赦罪的農曆7月，負責監督亡魂享領人間香火，度化四生六道、無人祭祀的孤魂脫離苦海；另一說則是，大士爺為觀音大士化身，佛教經典所述「應以何身得度者，即現何身而為說法」，故而化身鬼王樣貌拔度亡魂，使能往生淨土。

此外，對於大士爺金身形貌如何雕塑，地方耆老相傳，大士爺曾說「我長得不好看，雕塑金身恐會嚇到人，請紮紙師傅來，我將現身」，廟方於是找來紮紙師傅林嘉濟淨身靜坐等候，大士爺半夜托夢，每年紙紮金身容貌也會稍有不同。

龍湖廟完整大士爺祭典，包括串（貫）金、換衫、路頭帖、挫燈篙、迎大士（遶境）、安座、開光點眼、放水燈、公筵、五更早朝、燈篙豎旗、午供、打水狀、入醮、普度、坐座與普施、恭送大士、安座等一連串道教科儀。

文化資產 普度 高雄市

延伸閱讀

普度必拜1罐頭？ 網盛讚「颱風天神物」揭美味煮法：煮麵必備

民雄大士爺祭9月5日登場 踩街祈福、美食辦桌先熱場

中元普度注意！民俗專家點名1類人不能拜 2水果犯大忌別上桌

中元普渡鬼月祈福 全台最大紙糊大士爺再現解厄

相關新聞

視察金門水頭客運中心工程 鄭文燦盼小三通及陸客旅遊擴大

行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣府一同視察水頭客運中心興建及小三通，他感謝縣府及施工單位努力讓進度超前，而小三通在有序交...

高雄旗津今晨海水倒灌 部分街道淹水5公分

蘇拉颱風來襲又遇年度大潮，高市水利局說，高雄旗津區今天清晨5時許，因漲潮造成海水倒灌，導致路面出現積淹水，幸好不到1小時...

屏東仍存2萬多棟含「一級致癌物」石綿建材建物 縣府即日起免費清運

屏東縣有2萬餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，這些早年興建的建築物於近年已進入汰除高峰期，為降低含石綿建材廢棄物危害人...

恆春中元搶孤盛事倒數計時 颱風來攪局讓鎮公所頭大

颱風蘇拉步步進逼，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，屏東恆春半島首當其衝，外圍環流的風雨影響今天不明顯，墾丁國家公園管理處...

台南大東夜市分裂「大東東」 攤商：租金漲8成被逼出走

台南知名「大東夜市」確定分裂，新得標團隊確定取名「大東東夜市」，並從9月18日開始營業，攤商向台南市議會國民黨團陳情，指...

補上屏南偏鄉地區緊急醫療缺口 枋寮醫院治腦中風升級動脈取栓

急性心肌梗塞和腦中風治療是和時間賽跑，屏東恆春半島後送都會大醫院長達百公里，縣衛生局選定地理位置居中的枋寮醫院為急救醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦