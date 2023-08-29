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30位孝行楷模共聚金門 學生科技行孝「讓愛零距離」

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
內政部今於金門縣金湖大飯店舉辦「112年全國孝行獎表揚典禮」。記者蔡家蓁／攝影
內政部今於金門縣金湖大飯店舉辦「112年全國孝行獎表揚典禮」。記者蔡家蓁／攝影

今年度全國孝行獎表揚典禮今於金門舉行，獲獎者年齡廣泛，大家透過不同形式行孝。台北有名學生李昆昌，運用遠端設備掌握宜蘭阿嬤健康及照護需求，打破地理距離「讓愛零距離」，獲「善用資源組」的模獲獎。

內政部今於金門縣金湖大飯店舉辦「112年全國孝行獎表揚典禮」，由政務次長吳容輝主持，行政院副院長鄭文燦及金門縣長陳福海也到場。吳表示，孝行楷模的孝心感動人心，鼓勵國人也能見賢思齊，讓孝從「心」做起，並期盼這些孝行精神化為養分傳遞到各角落扎根壯大。

吳容輝說明，為推廣孝道符合現代社會模式，內政部在規畫選拔標準時，分為「長期陪護組」、「善用資源組」、「扶助實現組」、「同心協力組」、「顯親傳孝組」5個組別融入孝道新思維，鼓勵大家能透過不同形式行孝，善用政府資源，珍惜與長輩相處的每個日常。

吳容輝指出，今年有30位楷模獲獎，其中年紀最長者79歲、年紀最小者16歲，這些楷模們雖有不同的背景與際遇，卻秉持相同孝道信念散播愛，像是「善用資源組」中，高雄民眾許益彰申請居家照顧服務員每日協助照顧臥床的母親外，也安排定期居家診療，減輕獨自照護的壓力；台北學生李昆昌，運用遠端設備即時掌握宜蘭阿嬤健康及照護需求，打破地理距離，讓愛零距離。

「同心協力組」中，新竹民眾陳贊與手足間齊心和樂孝順百歲母親，若遇母親要到醫院回診，她與手足都會親自相伴看顧、細心照料生活。「顯親傳孝組」中，新北學生袁從晉積極學習科技輔助工具，期待未來能發揚父親利用數位工具造福病友的精神，散播大愛，造福更多罕見病友。

吳容輝強調，內政部今年起特別要求地方政府留意被推薦的未成年人是否有符合兒童及少年福利與權益保障法規定，適時轉介或提供社福資源；複審作業時，也請提報單位列席說明及注意未成年個案的處置情形，期望孝能成為他們人生中的養分，而不是羈束或阻礙。

另外，鄭文燦今出席也接受媒體聯訪並表示，金門在兩岸關係非常重要，希望小三通金馬可以先行，而目前金門還有很多地方建設需要努力，包括金門的水廠、水頭的港務大樓等，希望水頭到金門機場的道路可以打通。

鄭文燦提到，金門還希望在戰地政務時代的金馬自衛隊也可以納入長照範圍，希望至少有100床的長照中心，政院都會處理這些議題。另外，金門酒廠也有很多在台灣契作的高梁田，目前包括桃園、嘉義、雲林、臺南都有，希望擴大金門酒廠在台灣的契作。

行政院副院長鄭文燦今下午赴金門金湖大飯店太武宴會廳出席「112年全國孝行獎表揚典禮」接受媒體聯訪。記者蔡家蓁／攝影
行政院副院長鄭文燦今下午赴金門金湖大飯店太武宴會廳出席「112年全國孝行獎表揚典禮」接受媒體聯訪。記者蔡家蓁／攝影
內政部今於金門縣金湖大飯店舉辦「112年全國孝行獎表揚典禮」，由政務次長吳容輝主持。記者蔡家蓁／攝影
內政部今於金門縣金湖大飯店舉辦「112年全國孝行獎表揚典禮」，由政務次長吳容輝主持。記者蔡家蓁／攝影

金門 鄭文燦 內政部

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