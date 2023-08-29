聽新聞
test
0:00 / 0:00
防備蘇拉颱風桃源明停班課 53病患預防性撤離
蘇拉颱風預計在明天起接近台灣，高雄市府考量桃源區有較大雨勢發生機率，宣布明天停班停課以進行防颱及撤離整備，目前已預防性撤離土石流潛勢區洗腎、孕婦等病患共53人。
民政局表示，因應蘇拉颱風來襲，包含那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等土石流潛勢區地區，已預防性撤離洗腎、孕婦等病患共53人，其他潛勢區保全戶共3152人，若水保署發布土石流警戒，將由各公所立即啟動撤離程序。
桃源區長杜司偉說，公所自今天上午8點半就已開設災害應變中心，已請地方里長隨時配合公所防災準備，下午也開始陸續通知土石流保全戶能預先撤離。拉芙蘭里長謝貴奇則提醒長者，重要藥品要準備好，雖然目前沒有強制撤離，但洗腎病患一定要下山。
在道路部分三工處表示，目前已成立緊急應變小組，依據風雨狀況，不排除於8月30日晚上7點後，啟動包含台20線93K~98K+700(勤和至復興)路段、台20線向陽至初來(149K～198K+500)路段道路封閉作業，提醒用路人非必要避免進入山區道路，並請桃源區復興以上部落民眾，如有外出及就醫需求盡早規畫下山。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言