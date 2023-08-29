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防備蘇拉颱風桃源明停班課 53病患預防性撤離

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
因應蘇拉颱風來襲，桃源區公所啟動防災應變，目前正盤點所需物資。圖／高市府提供
因應蘇拉颱風來襲，桃源區公所啟動防災應變，目前正盤點所需物資。圖／高市府提供

蘇拉颱風預計在明天起接近台灣，高雄市府考量桃源區有較大雨勢發生機率，宣布明天停班停課以進行防颱及撤離整備，目前已預防性撤離土石流潛勢區洗腎、孕婦等病患共53人。

民政局表示，因應蘇拉颱風來襲，包含那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等土石流潛勢區地區，已預防性撤離洗腎、孕婦等病患共53人，其他潛勢區保全戶共3152人，若水保署發布土石流警戒，將由各公所立即啟動撤離程序。

桃源區長杜司偉說，公所自今天上午8點半就已開設災害應變中心，已請地方里長隨時配合公所防災準備，下午也開始陸續通知土石流保全戶能預先撤離。拉芙蘭里長謝貴奇則提醒長者，重要藥品要準備好，雖然目前沒有強制撤離，但洗腎病患一定要下山。

在道路部分三工處表示，目前已成立緊急應變小組，依據風雨狀況，不排除於8月30日晚上7點後，啟動包含台20線93K~98K+700(勤和至復興)路段、台20線向陽至初來(149K～198K+500)路段道路封閉作業，提醒用路人非必要避免進入山區道路，並請桃源區復興以上部落民眾，如有外出及就醫需求盡早規畫下山。

土石流 蘇拉颱風 洗腎

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