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視察水頭客運中心工程 鄭文燦盼小三通及陸客旅遊擴大

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影
行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影

行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣府一同視察水頭客運中心興建及小三通，他感謝縣府及施工單位努力讓進度超前，而小三通在有序交流的政策下，也恢復往日榮景。他還說，希望未來陸客團客跟自由行小三通也可擴大，尤其小三通對金馬非常重要。

鄭文燦今率內政部移民署、航港局、觀光局等前往水頭港區，視察水頭客運中心興建工程及小三通場站出入境業務，縣長陳福海、觀光處處長李銘培、港務處處長許嘉興陪同說明港區營運現況，並聽取港務處簡報水頭客運中心興建工程推動情形。

陳福海說明，水頭客運中心興建工程預計於明年10月完工、後年投入營運，可提供年旅運量350萬人次的場站，除入、出境分流外，未來更提供更多的智慧港埠服務、更加寬暢的旅客動線、舒適的商業空間及友善的旅客服務，串接水頭商港兩岸經貿園區的規畫。

鄭文燦表示，近年受疫情影響缺工缺料及離島工程困難度高的情形下，工程進度仍可持續超前，肯定及感謝陳福海帶領的縣府及施工單位，以及交通部航港局給予的協助；另外，小三通業務在有序交流的政策下，已逐漸恢復疫情前榮景，本月在昨日已突破9萬人次。

金門觀光處長李銘培補充，目前小三通旅客仍以台籍旅客為主，統計每日營運出入境旅次高峰約3500餘人次，配合後續中央政策再開放陸籍團客及自由行旅客，小三通旅運可望恢復疫情前旅遊高峰，對金門觀光旅遊產業是一大利多，希望政策開放階段，中央各單位能給予更多支持。

針對新旅客服務中心後續室內設施及水頭聯外道路，鄭文燦也當場允諾，交由行政院及交通部航港局給予經費支持，請縣府提報相關計畫到院推動。

另外，外界關心鄭文燦於會勘小三通後有無覺得要改進，以及對開放陸客看法。鄭回應，前港澳自由行已經開放，每月到台旅遊的港澳客非常多，希望小三通可以擴大，將來陸客團客跟自由行也可擴大；其中小三通對金馬非常重要，支持小三通先行。

鄭文燦還說，原來的水頭遊客服務中心，目前他希望能夠早一點開放更多人進來，讓當地港務的服務可以更好，相信這是金門經濟非常需要的政策，希望能夠不設政治前提早日開放。

行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影
行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影
行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影
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行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影
行政院副院長鄭文燦今赴金門，與縣長陳福海、縣府單位一同視察水頭客運中心興建及小三通。記者蔡家蓁／攝影

小三通 鄭文燦

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