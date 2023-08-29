颱風蘇拉襲台恆春半島首當其衝 台電動員百人戒備

中央氣象局今下午5點半發布陸上颱風警報，屏東恆春半島首當其衝，為防範颱風侵襲，台電出動178名搶修人員、55台昇空車、39台吊臂車及83台大小型工程車等設備，預派1組工作班先行進駐恆春、小琉球待命，加派人力進駐林邊、佳冬等沿海養殖地區戒備；台電提醒，若發生停電事故，民眾可使用網路通報及查詢，若不便使用網路，可撥打1911客服專線。

台電屏東區營業處呼籲，再生能源設置者應加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，商家的廣告招牌需加裝漏電斷路器，避免遇雨潮濕漏電。

過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，民眾需加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿自行撿拾或碰觸。

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，以醫療機構、政府重要單位及公用事業等公用設施為優先復電，搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多加體諒。