快訊

饒河夜市攤商坑殺外國人「水果100喊價400元」 北市府發聲了

曾曝出差上海時決定從政 蔣萬安再訪滬吐心情：責任更重

柯文哲稱曾拿杜聰明獎學金被質疑說謊 她發聲明：親眼看過柯領獎

前進大南方論壇 4縣市首長齊聚交流城市發展

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
「2023 前進大南方」論壇今在台南沙崙綠能智慧科學城召開，嘉義縣長翁章梁(左起)、高雄市長陳其邁、今周刊董事長謝金河、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復等人出席，交流城市發展。記者李文德／攝影
「2023 前進大南方」論壇今在台南沙崙綠能智慧科學城召開，嘉義縣長翁章梁(左起)、高雄市長陳其邁、今周刊董事長謝金河、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復等人出席，交流城市發展。記者李文德／攝影

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及澎湖縣長陳光復，今齊聚台南沙崙綠能智慧科學城，參與「2023前進大南方」論壇，研議串聯大南方共築新未來方針。黃偉哲說，S型科技廊帶一路從嘉義、台南、高雄創造堅實半導體科技發展，呼籲不管北漂、東漂都漂回南部，創造台灣及地區經濟新高峰。

前進大南方論壇以「攜手永續治理，共創南方榮耀」、「科技南進，打造智慧城市新生態」與「產業大革新，驅動城市新經濟」三大面向為主軸。論壇上午先安排出席縣市首長進行專題演講，下午則請與會的產、官、學、研界代表交流。

高雄市長陳其邁表示，目前從嘉義、台南到高雄的半導體高科技產業發展，已逐漸成為南台灣半導體S廊帶，不同領域也有不同供應鏈的互補。如半導體來說，會有IC設計、製造、封裝測試等，都形成強韌半導體產業聚落。南部地方政府透過大南方治理平台，充分提供廠商需要的行政協助，合作解決水電、材料等問題，讓投資更順利。

台南市長黃偉哲表示，S型科技廊帶一路從嘉義、台南、高雄形成非常堅實的半導體科技發展，加上已動土新設的屏東科學園區，呼籲過去不管北漂、中漂，現在都可以漂回南部，共創未來台灣及地區經濟的新高峰。

今周刊董事長謝金河致詞表示，南方力量不斷成長、茁壯，展現出南台灣城市的力量，過去北漂情況沒停止過，現在民眾可以回到故鄉，相信大南方發展會成為台灣的重要力量。

半導體 陳其邁 黃偉哲 翁章梁 陳光復

延伸閱讀

影／蘇拉逼近放颱風假？黃偉哲：及早公布「不會ㄍㄧㄥ到最後一刻」

台南水情由綠轉藍 蘇拉颱風又來…黃偉哲：戒慎恐懼

郭台銘選總統 黃偉哲：不管在野重組 民進黨有既定步伐

淨零永續城市圓桌會議 陳其邁盼發展更多永續方案

相關新聞

前進大南方論壇 4縣市首長齊聚交流城市發展

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及澎湖縣長陳光復，今齊聚台南沙崙綠能智慧科學城，參與「2023前進大南方」...

下半年商圈輪流上陣刺激消費 張麗善：要讓遊客覺得雲林好好玩

雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動，縣長張麗善表示，縣...

曾做為東門美術館 台南市知名「許嵩煙宅」古蹟將整修

曾做為「東門美術館」的台南市「許嵩煙宅」，因建物外型特殊，一度是台南重要地標，但東門美術館搬離後，即因乏人使用管理而閒置...

新營交流道壅塞有解 將投入逾6億增設高架匝道

中山高台南新營交流道匝道口上下班尖峰時段長期壅塞，用路人叫苦連天，台南市政府與交通部規畫將投入約6.33億元，在塞車瓶頸...

上下學交通黑暗期 崇文國小返校日測試塞爆交通

嘉義市崇文國小地下停車場於日前開工，為因應工程進行，封閉大門加開臨時校門、學童安全步道等因應；明天就是開學日，校方今天安...

新營火車站難停車旅客怨 台鐵將釋出車站旁空地

台南新營火車站長期難停車，旅客抱怨不已，在民代強烈要求下，交通部已要求台鐵公司釋出車站旁空地，未來可能委外經營，緩解火車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦