前進大南方論壇 4縣市首長齊聚交流城市發展

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及澎湖縣長陳光復，今齊聚台南沙崙綠能智慧科學城，參與「2023前進大南方」論壇，研議串聯大南方共築新未來方針。黃偉哲說，S型科技廊帶一路從嘉義、台南、高雄創造堅實半導體科技發展，呼籲不管北漂、東漂都漂回南部，創造台灣及地區經濟新高峰。

前進大南方論壇以「攜手永續治理，共創南方榮耀」、「科技南進，打造智慧城市新生態」與「產業大革新，驅動城市新經濟」三大面向為主軸。論壇上午先安排出席縣市首長進行專題演講，下午則請與會的產、官、學、研界代表交流。

高雄市長陳其邁表示，目前從嘉義、台南到高雄的半導體高科技產業發展，已逐漸成為南台灣半導體S廊帶，不同領域也有不同供應鏈的互補。如半導體來說，會有IC設計、製造、封裝測試等，都形成強韌半導體產業聚落。南部地方政府透過大南方治理平台，充分提供廠商需要的行政協助，合作解決水電、材料等問題，讓投資更順利。

台南市長黃偉哲表示，S型科技廊帶一路從嘉義、台南、高雄形成非常堅實的半導體科技發展，加上已動土新設的屏東科學園區，呼籲過去不管北漂、中漂，現在都可以漂回南部，共創未來台灣及地區經濟的新高峰。

今周刊董事長謝金河致詞表示，南方力量不斷成長、茁壯，展現出南台灣城市的力量，過去北漂情況沒停止過，現在民眾可以回到故鄉，相信大南方發展會成為台灣的重要力量。