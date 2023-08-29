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高雄旗津今晨海水倒灌 部分街道淹水5公分

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市旗津區部分低漥路段，今天清晨5時許出現積淹水。圖／讀者提供
高雄市旗津區部分低漥路段，今天清晨5時許出現積淹水。圖／讀者提供

蘇拉颱風來襲又遇年度大潮，高市水利局說，高雄旗津區今天清晨5時許，因漲潮造成海水倒灌，導致路面出現積淹水，幸好不到1小時就退水。當地攤商說：「這次淹水來得快，去得也快！」高市水利局說，明天上午6時23分及後天上午7時15分仍有大潮，呼籲民眾注意安全。

水利局表示，今天清晨旗津部分臨海低窪地區受到潮汐影響，清晨5時40分左右已有發生路面積水情形，面積約20平方公尺、深度5公分以下，在清晨6時20分左右已退水。

高雄市副市長林欽榮今天上午前往旗津區視察防颱整備工作，由於明、後兩天仍有大潮現象，林欽榮指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽，鼓山警分局旗津分駐所屆要派人協助交通疏導與安全警示。

水利局除了會密切注意颱風動向及潮汐變化外，已在旗津廟前路、大關路30巷一帶，會配合截流操作、堆砌沙包並已佈設1台6英吋移動式抽水機及4台小型1馬力抽水馬達，改善大潮造成積水情形。

水利局表示，為了改善旗津區地勢低漥地區淹水狀況，已向中央營建署爭取1100萬經費，預定明年中發包施工，將設置防潮閘門。旗津區長羅長安說，海洋局已完成規劃設計漁港堤防改善工程，預定明113年初開始施工，以改善大潮造成路面積水的影響。

水利局說，蘇拉颱風影響期間，沿海地區慎防強風與海水倒灌，山區仍有豪雨發生機率，土石流潛勢溪流影響範圍建議民眾可提前疏散，以維生命安全。

高雄市副市長林欽榮今天上午前往旗津區視察防颱整備工作。圖／高市水利局提供
高雄市副市長林欽榮今天上午前往旗津區視察防颱整備工作。圖／高市水利局提供
高雄市旗津區部分低漥路段，今天清晨5時許，因為漲潮造成海水倒灌，導致路面出現積淹水。圖／讀者提供
高雄市旗津區部分低漥路段，今天清晨5時許，因為漲潮造成海水倒灌，導致路面出現積淹水。圖／讀者提供
適逢蘇拉颱風逼近及年度大潮，高雄市副市長林欽榮今天上午前往旗津區視察防颱整備工作。圖／高市水利局提供
適逢蘇拉颱風逼近及年度大潮，高雄市副市長林欽榮今天上午前往旗津區視察防颱整備工作。圖／高市水利局提供

水利局 蘇拉颱風 淹水

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