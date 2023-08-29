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恆春中元搶孤盛事倒數計時 颱風來攪局讓鎮公所頭大

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
定明天晚上登場的屏東恆春中元搶孤競技活動，暴風圈預估明天中午前後會接觸陸地，鎮公所說，只要縣災害應變中心一級開設，就停辦，且依民俗不能延期。記者潘欣中／攝影
定明天晚上登場的屏東恆春中元搶孤競技活動，暴風圈預估明天中午前後會接觸陸地，鎮公所說，只要縣災害應變中心一級開設，就停辦，且依民俗不能延期。記者潘欣中／攝影

颱風蘇拉步步進逼，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，屏東恆春半島首當其衝，外圍環流的風雨影響今天不明顯，墾丁國家公園管理處一早已封閉沙灘；另定明天晚上盛大登場的恆春中元搶孤競技活動，暴風圈預估明天中午前後會接觸陸地，鎮公所說，只要縣災害應變中心一級開設，就停辦，且依民俗不能延期。

氣象局說，蘇拉路徑將通過台灣南端近海，估周三和周四是影響台灣最明顯的時候，今天東半部地區及恆春半島陸續有局部短暫陣雨，入夜後雨勢明顯增加；預估下午到傍晚會發布中颱蘇拉的陸上颱風警報，暴風圈預估明天中午前後會接觸本島陸地；30、31日東半部、南部地區須留意風雨。

墾管處副處長許書國今天表示，蘇拉海上颱風警報已發布，墾丁國家公園內的各沙灘均一早已封閉，並已拉封鎖線，禁止遊客禁入沙灘，呼籲不要觀浪，如果不聽勸導，可依國家公園法處3000元罰鍰。若屏東縣政府公告管制海岸，不聽勸導者，可依災害防救法裁處5萬到25萬元罰鍰

另恆春鎮公所主辦的中元搶孤（豎孤棚）民俗競技活動，訂明天晚上熱鬧登場，今天恆春地區午後開始下起小雨，風不大，既定的中元普度祭儀和踩街行照常進行，民眾最關心的搶孤活是否為颱風停辦，鎮長尤史經說，只要縣災害應變中心一級開設，就停辦，且依傳統民俗不能延期，讓公所很頭痛。

中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，墾丁國家公園管理處今天一早封閉遊憩沙灘。記者潘欣中／攝影
中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，墾丁國家公園管理處今天一早封閉遊憩沙灘。記者潘欣中／攝影
定明天晚上登場的屏東恆春中元搶孤競技活動，暴風圈預估明天中午前後會接觸陸地，鎮公所說，只要縣災害應變中心一級開設，就停辦，且依民俗不能延期。記者潘欣中／攝影
定明天晚上登場的屏東恆春中元搶孤競技活動，暴風圈預估明天中午前後會接觸陸地，鎮公所說，只要縣災害應變中心一級開設，就停辦，且依民俗不能延期。記者潘欣中／攝影

颱風 恆春 屏東縣政府

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