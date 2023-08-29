勞動部高分署助企業人資增能 應對AI智能時代挑戰
勞動部高屏澎東分署長引導企業培育所需人才，今天在高雄舉辦人資研習活動，以「ChatGPT對於企業的影響及衝擊」和「如何運用ChatGPT全面升級人資工作流程」為主題，與轄區企業人資攜手面對AI浪潮帶來的新挑戰。
勞動部高屏澎東分署指出，近年隨著人工智慧AI技術蓬勃發展，ChatGPT引領AI新浪潮，新科技促使產業快速轉型，人力需求上也有所改變。ChatGPT在人力資源領域中應用多元，例如智能對話、文案生成、履歷篩選、培訓輔助等，適切運用可幫助人資人員提升工作效率、優化流程。勞動部希望透過研習活動，邀企業人資共同參與，關注科技應用的新趨勢，了解智能時代下，人才管理與人才培育的重要新知。
製造業人資張姓主管表示，業界相當關心發展趨勢，透過實際的操作和演練，體驗到新科技在人力資源領域帶來的便利性。服務業人資陳姓主管也表示，公司內部的職務職能，隨著新科技的影響有所改變，公司須針對員工的職能缺口進行培育，才能保持企業的競爭力。
高屏澎東分署在轄區企業推動多項企業在職員工訓練補助方案，如「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」、「充電起飛計畫」等，透過勞動部補助，企業可依需求規畫內部訓練課程，強化員工專業職能。今年截止目前為止，共核定5百多家企業，總核定補助金額超過9千萬元。
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