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台南大東夜市分裂「大東東」 攤商：租金漲8成被逼出走

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大東夜市攤商陳情新團隊通知改名「大東東夜市」，但因租金飆漲且不保障舊攤商，上百攤被逼出走。記者吳淑玲／攝影
大東夜市攤商陳情新團隊通知改名「大東東夜市」，但因租金飆漲且不保障舊攤商，上百攤被逼出走。記者吳淑玲／攝影

台南知名「大東夜市」確定分裂，新得標團隊確定取名「大東東夜市」，並從9月18日開始營業，攤商向台南市議會國民黨團陳情，指新團隊大漲租金，從每天租金250元漲到450元，漲幅高達8成，且不保障舊攤商權益，影響數百攤商權益被逼出走，國民黨團今開記者會要求市府及市場處積極介入協調；市場處表示會保障攤商權益。

今天議會記者會，大東夜市原攤商表達心聲，希望原位原地擺攤、不要調漲租金、不要收權利金。經發局市場處重申將本於照顧攤商、維護市民權利立場，了解大東夜市新舊業者租金收取方式及攤商管理模式，協助排解實際經營者間紛爭，協調雙方合作，請求新舊經營者應負起社會責任，協助攤商安置事宜。

大東夜市近20年都由舊團隊經營，用地為南市財稅局與台南市農會共同持有，是都市計劃地區內的公共設施保留地，依規定可作為攤販集中場使用，用地租約8月31日到期，基地上3分之2土地由市府財政稅務局辦理公開標租，新得標者於8月9日以2500多萬元得標，租期2年，原經營者吳先生持有剩下3分之1農會租用的土地。

市府持有3分之2的土地由來自高雄的團隊標得，最新發出的文宣表示已改名「大東東夜市」，並訂9月18日開始營業，大東夜市確定分裂，近400個攤商相當徬徨，抱怨市府與農會未先整合好再出租招標，以致衍生後續新舊承租問題，有租金飆漲，也傳出要重新再繳「權利金」，地點好的三角窗更喊出要35萬元。

攤商自救會代表表示，目前新團隊通知1天租金450元，從9月18日至12月29日第一期要收租金2萬250元，依舊大東夜市700格，新團隊初有450格，二年可收到6千4百萬租金。權利金據說一格收十萬元，新團隊有450格可收到4千5百萬，等於二年可收1億8百萬的租金。

攤商說，原本吳姓業者說可以繼續經營3年，但後來攤商才知道大東夜市土地已分屬一塊市府一塊農會，影響3、4百攤權益，成立自救會很不得已，大家的願望是希望 「原位原擺」，租金漲價也要合理，讓攤商可以生存下去。

「大東夜市」占原大東夜市面積三分之一，將在9月11日開幕，每周一二五營業。另「大東東夜市」也就是新經營的團隊，佔原大東夜市三分之二面積，將在9月18日開幕，每周一二五營業。

大東夜市攤商陳情新團隊通知改名「大東東夜市」，但因租金飆漲且不保障舊攤商，上百攤被逼出走。記者吳淑玲／攝影
大東夜市攤商陳情新團隊通知改名「大東東夜市」，但因租金飆漲且不保障舊攤商，上百攤被逼出走。記者吳淑玲／攝影
國民黨團與陳情攤商召開記者會，要求市府保障攤商權益及生計。記者吳淑玲／攝影
國民黨團與陳情攤商召開記者會，要求市府保障攤商權益及生計。記者吳淑玲／攝影
國民黨團與陳情攤商召開記者會，要求市府保障攤商權益及生計。記者吳淑玲／攝影
國民黨團與陳情攤商召開記者會，要求市府保障攤商權益及生計。記者吳淑玲／攝影

夜市 團隊 農會

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