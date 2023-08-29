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補上屏南偏鄉地區緊急醫療缺口 枋寮醫院治腦中風升級動脈取栓

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東枋寮醫院神經內科主治醫師陳仕軒，以較血栓溶解劑治療急性腦中風效果更佳的取栓手術，枋寮62歲的王姓病患術後已可以生活自理。記者潘欣中／攝影
屏東枋寮醫院神經內科主治醫師陳仕軒，以較血栓溶解劑治療急性腦中風效果更佳的取栓手術，枋寮62歲的王姓病患術後已可以生活自理。記者潘欣中／攝影

急性心肌梗塞和腦中風治療是和時間賽跑，屏東恆春半島後送都會大醫院長達百公里，縣衛生局選定地理位置居中的枋寮醫院為急救醫院，院方6年來啟動心導管室團隊並提供腦出血（腦中風）緊急醫療，補上緊急醫療缺口，今年1月再導入較血栓溶解劑治療急性腦中風效果更佳的取栓手術，已有8名病患就近享有醫學中心等級的醫療技術。

高雄長庚醫院借調枋寮醫院的神經內科主治醫師陳仕軒說，腦中風有8成是缺血性，2成是出血性，急性腦動脈阻塞發生時沒有預兆，患者會突然發生臉歪、嘴斜、單側手腳無力、雙眼偏向同側及說話不清楚等症狀，危險因子有老化、中風病史、三高、心律不整、心房顫動；腦細胞因缺血壞死，並隨著時間快速地增加，意識、動作等會受程度不等損傷，傳統治療方式，是在發病3小時內施打靜脈血栓溶解劑。

他說，確認顱內大血管阻塞，可在8小時內以顱內動脈取栓術，用導管將阻塞腦血管的血塊取出，不必開腦，恢復腦細胞的血液灌流，減少腦細胞壞死範圍，降低神經功能受損程度，優點是治療的時間延長，從8 小時甚至到24小時都有機會處理，因使用物理方式將大動脈內血栓移除，不會像靜脈血栓溶解劑透過藥物副作用大，可能有全身出血風險。

「腦中風最可怕的是致殘的後遺症，家人都受累！」他說，大動脈中風往往造成嚴重的症狀，更高的死亡率與致殘率，送醫時間是關鍵，使用靜脈溶栓劑可能打通率約三成，某些位置的血管甚至不到一成；以動脈取栓手術，可以達成7至9成的打通率，有機會恢復的腦細胞再次獲得血流供應，給了生活功能回復的契機；研究顯示，腦導管取血栓後3個月，逾五成病人能恢復生活自理，遠高於血栓溶解劑。

枋寮醫院長蘇宜輝說，屏東縣地形狹長，相較於屏南後送到屏北區域醫院或高雄醫學中心，約可縮短30至50分鐘不等車程，急性心肌梗塞和腦中風急救都是和時間賽跑，院方已成功布建鎮守屏南與恆春半島區域緊急醫療聯防網路，今年1月再和醫學中心合作，導入治療缺血性腦中風效果更佳且有健保給付的取栓手術，已有8名病患受惠，盼衛福部「醫中計畫」能一併納入補助科別。

腦中風 血栓 醫學

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