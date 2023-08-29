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蘇拉颱風逼近！高雄養殖戶巡檢魚塭水電防損失 海洋局提醒拍照存證

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄漁民在魚塭進行防颱整備調節性洩水。圖／高市海洋局提供
高雄漁民在魚塭進行防颱整備調節性洩水。圖／高市海洋局提供

蘇拉颱風逐步逼近台灣，高市海洋局表示，依據中央氣象局資訊，蘇拉颱風暴風圈很高機率侵襲台灣陸地，預計本周三至周四影響高雄地區，並帶來豪大雨，且因本周適逢大潮，漲潮期間沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水，為防範颱風可能造成養殖損失，漁友應隨時密切掌握颱風動態並進行防颱整備。

高雄市永安區石斑魚產銷班代表孫藝鳳說，當地石斑養殖戶為了預防滿潮及颱風帶來的豪大雨，事先會把魚塭水位降低，避免養殖的魚類逃出，今天也會巡視魚塭的水電設施及備用發電機，防止颱風造成損失。

海洋局說，颱風將至，漁民朋友除應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，並務必巡檢漁電共生及建物太陽能板結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。

必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成的損失，並請視養殖物種做好相關預防措施，防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物，提早做足防汛因應準備。

海洋局說，颱風可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時的救助。對於在港內避風的漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此碰撞而受損。

海洋局表示，切勿在颱風來襲期間，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險。颱風期間養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式（標註日期）保存證據，以利後續理賠申請。

高雄養殖戶在塭堤加設防護網。圖／高市海洋局提供
高雄養殖戶在塭堤加設防護網。圖／高市海洋局提供

蘇拉颱風 漁民 災損

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