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日本福島氚水排海陰影大 高、澎已有民眾搶鹽

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員李眉蓁近日在賣場發現，有民眾掃購食鹽。圖／李眉蓁提供
高市議員李眉蓁近日在賣場發現，有民眾掃購食鹽。圖／李眉蓁提供

日本啟動福島核廢水排海，引發鄰近國家疑慮，大陸及韓國紛紛出現搶購鹽巴情形，高雄及澎湖離島最近賣場上的食鹽銷量也上升，正參選立委的高市議員李眉蓁日前在賣場即碰上民眾至少採購10包，大嘆民眾對日本氚水的疑慮不是遠在天邊，而是近在眼前。

日本福島核廢水排放入太平洋，導周邊邊鄰國不安，近來台鹽股價漲停，澎湖縣超市及量販店也出現搶購鹽巴情形，擺放食鹽的貨架空盪。

李眉蓁說，那天她趁跑行程空檔，路過賣場時進去替女兒賣些餅乾，碰上一名中年男士問她「小姐，鹽巴過期會不會怎樣」，當下她瞄了一下對方的採購車，至少堆了10包鹽，心想怎麼買那麼多，一時還沒意會過來，事後發現，原來日本排放氚水，已悄然引發民眾不安。

李眉蓁更批，駐日代表謝長廷派駐日本，原應替國人健康權益把關，沒想到竟護航日本核廢，說出微量放射性元素有益身體的話，讓人不可思議。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，中元節將屆， 近期賣場內的食鹽南北銷量有差，北部有增加些，南部尚好。事實上鹽巴一公斤即能使用很久 ，賣場內貨源也供應充足，呼籲民眾無需囤鹽。

部分賣場上的食鹽，發現已被掃空。圖／李眉蓁提供
部分賣場上的食鹽，發現已被掃空。圖／李眉蓁提供

鹽巴 核汙水

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