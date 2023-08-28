高雄大樓工地挖破水管滲水 居民控工人摸黑潛水找肇因

高雄市苓雅區近中正地下道附近一處建案，今天下午有居民發現興建工地冒水，直到晚間滲水深度就像一個小水池，居民控訴工人處理滲水問題卻不敢開探照燈僅用手電筒小光照射，摸黑在水中找肇因，直到深夜找出滲水疑因挖破基地水管所致，擔憂居住安危，盼市府關注處理。

附近住戶指出，今晚詢問工地主任，對方告知當初有先行文至相關單位，尋問地底下的線路，所得的回覆均指地下已無管線才敢挖，如今挖破水管，只能先把水管塞住，待明天早上再行處理後續。