澎縣議長改選 陳毓仁勝出

國民黨澎湖縣六連霸議長劉陳昭玲因涉案請辭，澎湖縣議會昨進行補選，歷經二輪投票，由33歲國民黨新科議員陳毓仁出線，成為澎湖縣歷來最年輕議長，陳毓仁說，將在政壇先輩支持下扮好縣政監督角色，並希望上月不幸車禍離世母親，能看到他今日的成就。

澎湖縣議長遺缺，地方原看好親綠副議長藍凱元更上一層樓，議會昨臨時會補選，國民黨中央提名陳毓仁角逐。

本屆澎縣議員共19席，無黨籍陳海山昨缺席，首輪投票陳毓仁拿9票，藍凱元7票，民進黨籍議員蘇育德、呂黃春金各1票，陳毓仁未過半，二輪投票結果相同，最終陳毓仁以多數票勝出。

陳毓仁當選後在澎湖地方法院院長李昭彥監誓，內政部民政司長呂清源監交下宣誓就職，澎湖縣長陳光復到場祝賀，也期許府會同心促進澎湖成長。

澎湖去年五合一選舉，陳毓仁首度參政即當選，昨又成為澎湖最年輕議長，他謙虛表示，剛走馬上任，有諸多需要學習的地方，仍需靠政壇前輩支持指導，「一步一步來」。

33歲的陳毓仁是澎湖縣前副議長陳雙全之子，大學念國立澎科大觀光休閒系，現也任澎湖縣棒球協會理事，去年選舉自父親手中接棒參選，初試啼聲即高票當選，這次同黨議長劉陳昭玲因涉案請辭，他獲黨中央提名，順利取得議長大位。