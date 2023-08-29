美濃辦市集為期1個月 居民抗議

美濃區瀰濃社區發展協會下月2、3日將辦長達8公里的「漂漂河馬拉松」，並在周邊辦市集吸引人潮，另9月9日至10月1日則有「美濃水圳漫旅藝術節」接棒，打造以農村創生為主軸的藝術節，因活動長達1個月，居民質疑水圳邊道設攤切斷住戶對外交通，影響住戶安全、反對設攤，主辦單位表示已和居民溝通、調整市集位置；區公所強調活動要為美濃帶商機，也要兼顧居民通行權益。

住水圳旁居民表示，2場活動都規畫在美濃獅仔頭圳瀰濃段擺設市集，影響近1個月，但水圳邊道是居民唯一對外道路，設攤將切斷住戶對外交通，若發生急難事故也影響住戶生命安全，美濃已有美麗山水，不是為了給外地攤商做生意。

漂漂河主辦人劉紹傑表示，去年活動在水圳旁所擺設市集，有預留機車及行人通行道路，日前區公所已發文禁止水圳兩旁設攤，目前仍在協調中，將避開有反對住戶路段，預計在博愛街到永安路間設攤。

辦水圳漫旅藝術節的蒔秧苗文化工作室負責人陳佳鴻說，去年活動人潮較多，確實可能造成周邊居民不便，今年已將市集退縮到博愛街到永安路間閒置空地，除市集外，包含在水圳、水橋、菸葉輔導站等設置燈飾，已獲居民同意，希望帶動經濟。美濃區長謝鶴琳表示，因部分居民反對設攤，日前已發公文請主辦單位處理，區公所立場是促進地方發展，為美濃帶來商機，但須兼顧居民通行權益。