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愛心企業集資 送小一新生英文字典

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄在地企業負責人李宗銘（中）集資200萬元，贈送高雄市小一新生每人1本英文圖解字典。記者徐如宜／攝影
高雄在地企業負責人李宗銘（中）集資200萬元，贈送高雄市小一新生每人1本英文圖解字典。記者徐如宜／攝影

為協助小一新生增進雙語學習能力與動能，高雄在地企業董事長李宗銘邀愛心企業共同集資200萬元，贈送高雄市2萬1000名小一新生每人1本英文圖解字典，昨在新上國小辦捐贈，助攻高雄英語教育向下扎根。

高雄市幅員廣大，受區域文化發展、家庭經濟收入影響，兒童對於英語基礎聽說讀寫能力有明顯差異，加大教師教學難度，左營區新上國小家長會長李宗銘，邀請高雄市家長會長協會等單位共同響應，從字典研發、印刷、發送一手包辦，送高雄市小一新生每人1本英文圖解字典。

李宗銘表示，孫子也就讀小學，他也陪著孩子們一起成長、學習，期待這本英文圖解字典，啟發學童英語學習興趣，增進自學力，發揮關鍵學習影響。

記者徐如宜／攝影
記者徐如宜／攝影

他說，城鄉發展、家庭經濟影響，許多兒童無法在生活中自然浸潤英語學習，尤其國小第1堂英語課鐘聲響起，就是拉鋸戰的開始，入學前可能就落後其他人，這次除了贈送字典，也將企業研發的英語數位學習APP付費平台，免費提供帳號給部分學校，讓更多學童能在家上網學英語。

教育局副局長黃盟惠表示，市府積極整合資源與部門，讓「雙語」與「數位」推動效果加乘，感謝出版業界、家長團體、童軍服務與企業熱心助攻。

高雄市 英文

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