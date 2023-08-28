快訊

郭台銘宣布參選 蔣萬安發文力挺侯友宜「正義的一方」

王國材證實 程家平接任氣象署長、楊正君接任鐵道局長

颱風蘇拉逼近 高市29日災害應變中心二級開設

中央社／ 高雄28日電

颱風蘇拉來襲，高雄市消防局今天表示，市府預定明天上午9時成立災害應變中心二級開設，也呼籲市民做好防颱準備；市長陳其邁表示，市府已進行相關盤點整備，並預先布設抽水機等設備。

陳其邁今天視察校園登革熱防治措施時接受媒體聯訪表示，颱風蘇拉來襲，也逢大潮，擔心低窪地區大雨有致災風險，他已請水利局針對抽水機、水閘門等進行盤點整備，預先布設臨時抽水機，也清點掌握保全戶人數。

高雄市消防局今天發布新聞稿表示，根據中央氣象局研判，颱風蘇拉主要降雨時間預計在30、31日2天，將對高雄市區帶來強風豪雨；市府預定明天上午9時成立災害應變中心二級開設，也呼籲市民應提高警覺，儘早做好防颱準備。

消防局表示，因應颱風來襲，市府已作好各項整備措施，將救生裝備器材如橡皮艇、救生快艇及抽水機具等備妥，以利迅速出動。

消防局也提醒，河、海邊居民於有發生河水氾濫或海水倒灌之虞時，應及早遷移到地勢較高地區；山區居民於有發生山崩、道路坍方或土石流災害之虞時，應儘早疏散，必要時配合市府疏散行動，至收容所避難。

此外，漁船應進港避風，並將船隻繫牢，人員避居安全處所；車輛應避免停放在低窪地、堤防外，以免被水淹沒；懸掛屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落，工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定。

屋外、庭院內，各種懸掛物應立即取下置於室內；庭園花木應加強支架保護，並修剪樹枝，以防折毀甚至損毀屋瓦；關閉非必要門窗，並視需要加釘木板，並檢查門窗是否堅固，且事先修補更換，迎風面門窗最好加裝防風板。

高雄市政府開放322處場所、計1萬354小型車停車位，可供臨時停放車輛，開放時間為市府災害應變中心發布停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分止；停放處所可參閱市府交通局網站。

颱風 高雄市 陳其邁

延伸閱讀

中颱蘇拉襲台 東琉線30日調整航班31日全面停航

颱風蘇拉逼近 嘉明湖步道、霧鹿林道等16條預警封閉

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 海葵加速估周五雙颱距離最近

颱風蘇拉逼近轉東風 環部示警中部空氣品質恐惡化

相關新聞

日增7例！高雄本土登革熱疫情再升溫 這區激增最多

高雄市今日新增本土登革熱7例，其中大寮區即占5例，且是經擴大採檢才發現，防疫人員並抽驗當地積水容器，孳生病媒蚊陽性率高達...

「船仔貓」特展熱潮 官方扭蛋一周完售 最快9月初補貨

屏東看海美術館展出的日本當代藝術家矢延憲司Kenji Yanobe「船仔貓SHIPʼS CAT in Pingtung」...

屏東市區登革熱群聚 千禧公園插黃旗警示民眾散步需防蚊

登革熱疫情持續，屏東縣府衛生局表示，今天新增1例本土登革熱病例，累計26例。其中上周新增3例個案疫調發現居住地、工作地相...

凱旋夜市糾紛 陳其邁喊話坐下來談不然就撤照

高雄凱旋夜市經營權糾紛未歇，今天上午雙方人馬因斷電爆發肢體衝突，有人受傷送醫。高雄市長陳其邁說，如雙方短期間內沒談好就撤...

高雄新增7本土登革熱病例 開學在即陳其邁視察校園防疫

開學在即，高雄登革熱疫情拉警報，今天新增7例本土登革熱病例。市長陳其邁市長今天到中山國中關心校園登革熱防疫準備工作，請學...

屏東涼夏祭吃冰看焰火 還有7米高「巨型剉冰機」

抓住夏天尾巴，屏東縣府今年首度推出「2023屏東涼夏祭」，9月2、3日下午2時至晚間9時，在屏東縣民公園舉辦，有最COO...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦