颱風蘇拉逼近 高市29日災害應變中心二級開設

颱風蘇拉來襲，高雄市消防局今天表示，市府預定明天上午9時成立災害應變中心二級開設，也呼籲市民做好防颱準備；市長陳其邁表示，市府已進行相關盤點整備，並預先布設抽水機等設備。

陳其邁今天視察校園登革熱防治措施時接受媒體聯訪表示，颱風蘇拉來襲，也逢大潮，擔心低窪地區大雨有致災風險，他已請水利局針對抽水機、水閘門等進行盤點整備，預先布設臨時抽水機，也清點掌握保全戶人數。

高雄市消防局今天發布新聞稿表示，根據中央氣象局研判，颱風蘇拉主要降雨時間預計在30、31日2天，將對高雄市區帶來強風豪雨；市府預定明天上午9時成立災害應變中心二級開設，也呼籲市民應提高警覺，儘早做好防颱準備。

消防局表示，因應颱風來襲，市府已作好各項整備措施，將救生裝備器材如橡皮艇、救生快艇及抽水機具等備妥，以利迅速出動。

消防局也提醒，河、海邊居民於有發生河水氾濫或海水倒灌之虞時，應及早遷移到地勢較高地區；山區居民於有發生山崩、道路坍方或土石流災害之虞時，應儘早疏散，必要時配合市府疏散行動，至收容所避難。

此外，漁船應進港避風，並將船隻繫牢，人員避居安全處所；車輛應避免停放在低窪地、堤防外，以免被水淹沒；懸掛屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落，工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定。

屋外、庭院內，各種懸掛物應立即取下置於室內；庭園花木應加強支架保護，並修剪樹枝，以防折毀甚至損毀屋瓦；關閉非必要門窗，並視需要加釘木板，並檢查門窗是否堅固，且事先修補更換，迎風面門窗最好加裝防風板。

高雄市政府開放322處場所、計1萬354小型車停車位，可供臨時停放車輛，開放時間為市府災害應變中心發布停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分止；停放處所可參閱市府交通局網站。