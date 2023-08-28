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「船仔貓」特展熱潮 官方扭蛋一周完售 最快9月初補貨

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「船仔貓」特展帶動買氣，船貓扭蛋最受歡迎。圖／屏東縣府提供
「船仔貓」特展帶動買氣，船貓扭蛋最受歡迎。圖／屏東縣府提供

屏東看海美術館展出的日本當代藝術家矢延憲司Kenji Yanobe「船仔貓SHIPʼS CAT in Pingtung」特展，掀起熱潮，縣府引進日本原裝官方船貓扭蛋，推出1周就被扭空完售，連最新一期出版縣刊Amazing Pingtung封面採用船仔貓，放在看海美術館旅遊服務中心，也被遊客索取一空，船仔貓魅力無法擋。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，買不到扭蛋的民眾頻頻扼腕，詢問度爆表，已緊急連絡日方追加補貨，預計最快9月初抵台再度上架，滿足粉絲們的需求。

矢延憲司Kenji Yanobe首次在台灣展出，選在最南端的車城看海美術館，原本藝術家和主辦單位擔心地點偏遠沒有人潮，開幕首日大排長龍，接下來每天看海美術館一開門，看展人潮車潮絡繹不絕，還有外縣市民眾專程來看大師作品，甚至有人二刷、三刷。

「船仔貓」特展人氣爆棚，連帶周邊商品暢銷，最搶手的就是船貓扭蛋，看海美術館引進三款與日本同步販售，扭蛋品質精緻華麗，非常吸睛，不少人一買就是好幾顆，希望三款全部蒐集齊全，8月19日開幕至8月25日全部完售，5000顆扭蛋僅僅一周就扭完，遠遠超乎主辦單位預估。

屏東縣府最新一期出版的縣刊Amazing Pingtung封面採用船仔貓，成為遊客蒐集的目標，看海美術館旅服務中心陳列200本，一上架全數秒殺，傳播處趕緊再補充。

車城海口港原本是一個落寞漁港，縣府大膽帶入藝術元素，短短幾年內轉身為「落山風之吹風看海地」，閒置候船室變成「看海美術館」，從落山風藝術季到年度藝文特展，已成為南台灣重要藝術旅遊景點。「船仔貓」特展至今年11月19日，歡迎全國民眾把握機會來參觀。

屏東看海美術館展出的日本當代藝術家矢延憲司Kenji Yanobe「船仔貓SHIPʼS CAT in Pingtung」特展，掀起熱潮。圖／取自周春米臉書
屏東看海美術館展出的日本當代藝術家矢延憲司Kenji Yanobe「船仔貓SHIPʼS CAT in Pingtung」特展，掀起熱潮。圖／取自周春米臉書
矢延憲司《船仔貓》特展吸引參觀人潮。圖／屏東縣府提供
矢延憲司《船仔貓》特展吸引參觀人潮。圖／屏東縣府提供

美術館 日本 屏東縣

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